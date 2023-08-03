جامعة الحدود الشمالية تعلن أقل النسب الموزونة لدرجة البكالوريوس والدبلوم

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية أقل النسب الموزونة للقبول الجامعي للعام 1445هـ لدرجة البكالوريوس والدبلوم.
وأشارت الجامعة، في بيان لها، إلى أن أقل نسبة موزونة في كلية الطب للبنين (93.14) وللبنات ( 94.77) وكلية التمريض للبنين (90.22) وللبنات (92.68 ) وكلية الهندسة للبنين (80.01) وللبنات (87.91) وكلية العلوم الطبية التطبيقية للبنين (85) وللبنات (90.19) معلنة أقل النسب الموزونة لكافة كلياتها العلمية والنظرية عبر صحفتها الرسمية في تويتر.
ودعت جامعة الحدود الشمالية الطلبة للدخول على البوابة الإلكترونية لتأكيد القبول حتى 18 محرم الجاري.