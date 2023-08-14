جامعة القصيم تعلن عن وظائف تقنية للجنسين

أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف التقنية بعمادة تقنية المعلومات للجنسين على برنامج التشغيل الذاتي، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي مركز تشغيل.

2- أخصائي برمجيات.

3- أخصائي أمن معلومات.

4- أخصائي إدارة مشاريع.

5- أخصائي مصمم جرافيك.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا يقل المؤهل العلمي عن البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي.

3- ألا تقل سنوات الخبرة لشغل وظيفة أخصائي عن ثلاث سنوات.

4- ألا يكون المتقدم يشغل وظيفة حكومية.

5- أن يكون لائقًا طبيًا.

6- في حال الترشيح على الوظيفة يلزم إحضار إخلاء طرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية خلال 10 أيام.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح ويستمر لمدة 5 أيام

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا