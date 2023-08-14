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جامعة القصيم تعلن عن وظائف تقنية للجنسين

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
جامعة القصيم تعلن عن وظائف تقنية للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف التقنية بعمادة تقنية المعلومات للجنسين على برنامج التشغيل الذاتي، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1-  أخصائي مركز تشغيل.
2- أخصائي برمجيات.
3- أخصائي أمن معلومات.
4- أخصائي إدارة مشاريع.
5- أخصائي مصمم جرافيك.

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- ألا يقل المؤهل العلمي عن البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي.
3- ألا تقل سنوات الخبرة لشغل وظيفة أخصائي عن ثلاث سنوات.
4- ألا يكون المتقدم يشغل وظيفة حكومية.
5- أن يكون لائقًا طبيًا.
6- في حال الترشيح على الوظيفة يلزم إحضار إخلاء طرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية خلال 10 أيام.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح ويستمر لمدة 5 أيام

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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