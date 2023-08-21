جامعة المؤسس تنظم ملتقى الإرشاد الجامعي للطلاب المستجدين

افتتح نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، اليوم الاثنين، فعاليات “ملتقى الإرشاد الجامعي” الحادي عشر للطلاب والطالبات المستجدين 1445هـ والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، ويستمر لمدة أربعة أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

معرض لتعريف الطلاب بالتخصصات

وتجول أبو زنادة، يرافقه عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد في المعرض المصاحب للملتقى والذي ضم أجنحة للعمادات والكليات والمراكز، حيث يستهدف المعرض تعريف الطلاب بالتخصصات العلمية والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة طيلة العام الدراسي.

ورحب أبو زنادة، بأبنائه الطلاب وهنأهم بمناسبة قبولهم في الجامعة وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية والتي تتطلب بذل المزيد من الجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي والاستفادة من إمكانات الجامعة وقدراتها العلمية والفكرية والخدمات والبرامج المقدمة للطالب.

كما أكد على أهمية إقامة ملتقى الإرشاد الجامعي السنوي ودوره في تعريف الطلاب بالتخصصات العلمية والمجالات المتاحة لهم كذلك الخدمات والبرامج التي تقدمها الجامعة.

أنظمة ولوائح الجامعة

من جانبه، أوضح عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد، أن الملتقى يعد فرصة للطلاب الملتحقين حديثًا بالجامعة لتعريف الطلاب بأنظمة ولوائح الجامعة والتعريف بالكليات والأقسام العلمية، بالإضافة الى الخدمات والبرامج والأنشطة الطلابية سعياً لتهيئة الطلاب من كافة الجوانب الإدارية والاكاديمية والاجتماعية لبداية عام دراسي مميز.

ويقدم الملتقى لقاءات إرشادية، وشمل اليوم الأول التعريف بخدمات وبرامج مركز الإرشاد الجامعي قدمه الدكتور صلحي بن علي الفقيه، واللقاء الثاني بعنوان “أنشطة وخدمات وفعاليات عمادة شؤون الطلاب” قدمه وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري، واللقاء الثالث بعنوان “التميز الجامعي والاكاديمي” قدمه وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية الاستاذ الدكتور هاني بن سامي برديسي.

وخصصت اللجنة المنظمة للملتقى يومي الاثنين والثلاثاء للطلاب، ويومي الأربعاء والخميس للطالبات، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 مساءً. ويشمل الملتقى أجنحة للعمادات والكليات والمراكز والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة كما يشمل على العديد من اللقاءات الإرشادية.