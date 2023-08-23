جامعة الملك خالد تطلق برنامجًا زمنيًّا لتمكين طلابها

غلطة سراي يُنافس الاتحاد على ضم سيرجيو راموس نجم سهيل يبشر بزوال القيظ حرس الحدود يحبط تهريب 37.5 طن من القات والحشيش و29,572 قرصًا محظورًا جامعة الملك خالد تطلق برنامجًا زمنيًّا لتمكين طلابها أرقام أوتافيو مع بورتو تُحفز النصراويين المرور يحذر من تجاوز الحافلة المدرسية أثناء توقفها القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا ممنوعة بالقصيم إعادة فتح طريق الليث ـ غميقة في كلا الاتجاهين مكة المكرمة تشهد أعنف عواصف وبروق وصواعق ضبط مواطنين لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج الحشيش والإمفيتامين بالباحة
أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني برنامجًا زمنيًّا لتمكين الطلاب والطالبات خلال العام الجامعي 1445هـ، وخصوصًا المستجدين، من الاستفادة من منظومتها للتعليم الإلكتروني.
وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور عادل قحمش، أن هذه المنظومة التعليمية الإلكترونية ستوفر فرصًا مهمة للطلاب للاستفادة من محتوى تعليمي متميز، مشيرًا إلى أنه في سياق جودة المقررات تقدم الجامعة أكثر من 170 مقررًا مطورًا، فيما حصل أكثر من 30 مقررًا على ختم الجودة.
وأكّد قحمش، أن جامعة الملك خالد تسعى إلى تطوير مفاهيم وتجارب علمية افتراضية من خلال مبادرة “Elab”، حيث تقدم هذه المبادرة أكثر من 300 تجربة علمية افتراضية تساعد في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم العلمية التي يدرسونها، كما تسهم هذه المبادرات في تطوير قدرات الطلاب وزيادة مجالات المعرفة، حيث شهدت مبادرة “ilearnx” تطوير أكثر من 170 مقررًا مميزًا، ووصل عدد المشتركين إلى أكثر من 480 ألف مشترك، وبلغ إجمالي عدد المشاهدات أكثر من 64 مليون مشاهدة.
يُذكر أن جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني، حصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية في مجال جودة التعليم الإلكتروني والمصادر التعليمية المفتوحة.