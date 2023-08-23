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لتعزيز الاستفادة من منظومتها للتعليم الإلكتروني

جامعة الملك خالد تطلق برنامجًا زمنيًّا لتمكين طلابها

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٢ مساءً
جامعة الملك خالد تطلق برنامجًا زمنيًّا لتمكين طلابها
المواطن - واس

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أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني برنامجًا زمنيًّا لتمكين الطلاب والطالبات خلال العام الجامعي 1445هـ، وخصوصًا المستجدين، من الاستفادة من منظومتها للتعليم الإلكتروني.

منظومة جامعة الملك خالد

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور عادل قحمش، أن هذه المنظومة التعليمية الإلكترونية ستوفر فرصًا مهمة للطلاب للاستفادة من محتوى تعليمي متميز، مشيرًا إلى أنه في سياق جودة المقررات تقدم الجامعة أكثر من 170 مقررًا مطورًا، فيما حصل أكثر من 30 مقررًا على ختم الجودة.

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تطوير مفاهيم وتجارب علمية

وأكّد قحمش، أن جامعة الملك خالد تسعى إلى تطوير مفاهيم وتجارب علمية افتراضية من خلال مبادرة “Elab”، حيث تقدم هذه المبادرة أكثر من 300 تجربة علمية افتراضية تساعد في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم العلمية التي يدرسونها، كما تسهم هذه المبادرات في تطوير قدرات الطلاب وزيادة مجالات المعرفة، حيث شهدت مبادرة “ilearnx” تطوير أكثر من 170 مقررًا مميزًا، ووصل عدد المشتركين إلى أكثر من 480 ألف مشترك، وبلغ إجمالي عدد المشاهدات أكثر من 64 مليون مشاهدة.
يُذكر أن جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني، حصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية في مجال جودة التعليم الإلكتروني والمصادر التعليمية المفتوحة.

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