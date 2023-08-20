جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف تعليمية وأكاديمية

أعلنت جامعة الملك خالد عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الأكاديمية والتعليمية بنظام العقود (دوام كامل) للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات (الإدارية، التقنية، الهندسية، الصحية، اللغات، العلوم، وغيرها) على النحو التالي:

المراتب المستهدفة:

– معيد (لحملة البكالوريوس)

– مدرس لغة (لحملة البكالوريوس والماجستير)

– أستاذ مساعد (لحملة الدكتوراه)

– أستاذ مشارك (لحمة الدكتوراه)

– أستاذ (لحملة الدكتوراه)

التخصصات المستهدفة:

– الاقتصاد

– التسويق

– اللغة الإنجليزية

– اللغة الصينية

– نظم معلومات إدارية

– المحاسبة المالية

– علم البيانات

– إدارة السياحة

– إدارة الفعاليات

– إدارة الضيافة

– إدارة الأغذية والمشروبات

– التسويق الرقمي

– إدارة الجودة

– بحوث العمليات

– هندسة سلاسل الإمداد

– هندسة الجودة والإحصاء

– الهندسة الصناعية

– التخطيط العمراني

– الآثار

– هندسة القوى

– هندسة الإلكترونيات

– هندسة الاتصالات

– هندسة عمليات الفصل

– الصناعات البترولية والبتروكيماويات

– النمذجة والمحاكاة

– الهندسة الحيوية والبيئية

– الهندسة الجيوتقنية

– الجيوماتكس والمعلومات الجغرافية

– الروبوتات والتحكم الآلي

– الميكاترونكس

– هندسة السلامة المهنية

– هندسة العوامل البشرية

– هندسة السلامة البيئية

– التصميم المعماري

– التصميم البيئي والحضري

– الصوتيات والضوئيات

– تاريخ ونظريات العمارة

– التصميم الداخلي

– الإخراج والإظهار المعماري

– التصميم الباراميتري

– تطبيقات الحاسب الآلي

– الذكاء الاصطناعي

– أمراض التخاطب

– أمراض السمع

– الصحة العامة

– التخدير

– تمريض البالغين

– الرعاية التمريضية المتقدمة

– تمريض صحة المجتمع

– الصحة النفسية والعقلية

– الرعاية التمريضية الأساسية

– إدارة وتعليم التمريض

– تخدير العناية المركزة

– العلوم البيئية

– الفيزياء الذرية

– الفيزياء الطبية

– الكيمياء الفيزيائية

– الكيمياء التحليلية

– التقنيات الصيدلانية

– مستحضرات التجميل

– الفنون المسرحية

– التمثيل والإخراج

– الفنون الأدائية أو الاستعراضية

– الفنون السينمائية والتلفزيونة

– الفنون الجميلة

– الفنون الموسيقية

– التصميم الجرافيكي

– الوسائط الرقمية

– تخصصات أخرى.

شروط التقديم:

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