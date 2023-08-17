جامعة الملك سعود الأولى عربيًا في تصنيف شانغهاي العالمي

حصدت جامعة الملك سعود المرتبة الأولى على مستوى جامعات المملكة وذلك ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة دولية مصنفة وفقًا لتصنيف شانغهاي العالمي لعام 2023م.

وجاءت جامعة الملك سعود في المرتبة الأولى عربيًا ضمن فئة 101-150 حيث تمت عمليات التصنيف لهذا العام لأكثر من 2500 جامعة دولية.

تصنيف مؤسسة شانغهاي

نشرت مؤسسة شانغهاي رانكينغ كونسلتنسي أمس الثلاثاء تصنيفها لأفضل الجامعات في العالم لهذا العام. وكما كان متوقعًا، هيمنت الجامعات الأمريكية والبريطانية على المراكز العشرة الأولى في تصنيف أفضل مؤسسات التعليم العالي.

واعتمد تصنيف شانغهاي على عدة معايير منها: جودة التعليم، وجودة أعضاء هيئة التدريس والمخرجات البحثية، بالإضافة إلى أداء الجامعات مقارنة بحجمها، وتفرع من هذه المعايير عدة مؤشرات تشمل قياس أعداد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة “نوبل” والجوائز والميداليات العالمية.

جاء ضمن التصنيف بين أفضل 500 جامعة في العالم، 6 جامعات في المملكة العربية السعودية وهي جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، جامعة الطائف، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.