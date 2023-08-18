جامعة الملك فيصل تبدأ استقبال طلبات القبول للبرامج الإضافية

بدأت جامعة الملك فيصل أمس، استقبال طلبات الترشيح للقبول في عدد إضافي من برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1445هـ، وذلك بناءً على توصية مجلس شؤون الجامعات .

وأوضحت الجامعة أن التقديم على البرامج يستمر حتى يوم الاثنين المقبل الموافق للخامس من شهر صفر الحالي، في عددٍ من التخصصات بكليات الطب البيطري، وإدارة الأعمال، والتربية، والعلوم الزراعية والأغذية، والحقوق، والآداب، والشريعة والدراسات الإسلامية، وطب الأسنان، وذلك على الرابط .