جامعة الملك فيصل تبدأ استقبال طلبات القبول للبرامج الإضافية ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم مفاوضات الشباب وأحمد سيد زيزو مستمرة تنبيهان من أمطار غزيرة على المدينة المنورة وجازان أمطار مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق إخلاء أكبر المدن الكندية بسبب حرائق الغابات النصر يسعى لمصالحة جماهيره في ثاني جولات مباريات الدوري السعودي وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن التشكيل المتوقع لـ النصر ضد التعاون إنذار أحمر على عسير: أمطار غزيرة وبرد وسيول
بدأت جامعة الملك فيصل أمس، استقبال طلبات الترشيح للقبول في عدد إضافي من برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1445هـ، وذلك بناءً على توصية مجلس شؤون الجامعات .
وأوضحت الجامعة أن التقديم على البرامج يستمر حتى يوم الاثنين المقبل الموافق للخامس من شهر صفر الحالي، في عددٍ من التخصصات بكليات الطب البيطري، وإدارة الأعمال، والتربية، والعلوم الزراعية والأغذية، والحقوق، والآداب، والشريعة والدراسات الإسلامية، وطب الأسنان، وذلك على الرابط .