الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف متعاونين للعام الجامعي 1445هـ اليوم.. انطلاق المؤتمر الإسلامي الدولي بمكة المكرمة “سعود الطبية” تحذر من أسباب انخفاض ضغط الدم الوضعي محمد بن سلمان سيحول الشرق الأوسط إلى أوروبا جديدة تقودها الرياض السعودية تسعى للانضمام لتحالف دولي لتصنيع طائرات الجيل السادس طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين بعد مؤشر التحول الرقمي للشركات.. المملكة على خُطى التقدم التقني الدولي مؤتمر “التواصل” دليلاً.. المملكة تعزز مجالات اهتمامها بالإسلام والمسلمين حول العالم ضبط قائد مركبة بالرياض وقف في منتصف الطريق
أعلنت جامعة حفر الباطن عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين (رجال – نساء) للعام الجامعي 1445هـ لحملة الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– التغذية الإكلينيكية.
– إدارة تقنية المعلومات الصحية.
– التمريض.
– علوم وهندسة الحاسب الآلي.
– هندسة البرمجيات.
– القانون.
– علوم الرياضة والنشاط البدني.
– الكيمياء.
– الدراسات الإسلامية.
– اللغة العربية.
– اللغة الإنجليزية.
– الخدمة الاجتماعية.
– تكنولوجيا هندسة السلامة.
– إدارة الموارد البشرية.
– إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.
– تقنية شبكات – حاسب آلي.
– اللغة الإنجليزية.
– الرياضيات.
– محاسبة.
– إدارة الأعمال.
– موارد بشرية.
– اللغة الإنجليزية.
– تقنية شبكات – حاسب آلي.
– الأمن السيبراني.
– الكيمياء.
– إدارة الأعمال.
– الدراسات الإسلامية.
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل علمي لا يقل عن درجة الماجستير.
3- أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
4- أن يكون المتقدم حاصلاً في جميع المراحل على تقدير جيد (أو ما يعادله) على الأقل.
5- أن يكون المتقدم درس كافة المراحل بنظام الانتظام الكلي والتفرغ.
6- أن يرفق المتقدم “شهادة المعادلة” الصادرة من وزارة التعليم للمؤهلات العلمية التي حصل عليها من جامعات غير سعودية.
7- أن يكون المتقدم للكليات الصحية حاصلاً على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف إذا كان المتقدم بطلب التعاون موظفاً.
8- استيفاء أي متطلبات أو شروط أُخرى خاصة بالجامعة والأقسام العلمية.
– صورة من الهوية الوطنية.
– السيرة الذاتية.
– صورة من الشهادات والسجل الأكاديمي لجميع المؤهلات (وصورة من معادلة المؤهل في حال كانت الدرجة العلمية من خارج المملكة).
– صورة من الشهادات المهنية والخبرات إن وجدت.
التفاصيل:
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– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/01/28هـ الموافق 2023/08/15م.
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