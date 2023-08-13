جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف متعاونين للعام الجامعي 1445هـ

أعلنت جامعة حفر الباطن عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين (رجال – نساء) للعام الجامعي 1445هـ لحملة الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الأقسام المتاحة:

– التغذية الإكلينيكية.

– إدارة تقنية المعلومات الصحية.

– التمريض.

– علوم وهندسة الحاسب الآلي.

– هندسة البرمجيات.

– القانون.

– علوم الرياضة والنشاط البدني.

– الكيمياء.

– الدراسات الإسلامية.

– اللغة العربية.

– اللغة الإنجليزية.

– الخدمة الاجتماعية.

– تكنولوجيا هندسة السلامة.

– إدارة الموارد البشرية.

– إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

– تقنية شبكات – حاسب آلي.

– اللغة الإنجليزية.

– الرياضيات.

– محاسبة.

– إدارة الأعمال.

– موارد بشرية.

– اللغة الإنجليزية.

– تقنية شبكات – حاسب آلي.

– الأمن السيبراني.

– الكيمياء.

– إدارة الأعمال.

– الدراسات الإسلامية.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل علمي لا يقل عن درجة الماجستير.

3- أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

4- أن يكون المتقدم حاصلاً في جميع المراحل على تقدير جيد (أو ما يعادله) على الأقل.

5- أن يكون المتقدم درس كافة المراحل بنظام الانتظام الكلي والتفرغ.

6- أن يرفق المتقدم “شهادة المعادلة” الصادرة من وزارة التعليم للمؤهلات العلمية التي حصل عليها من جامعات غير سعودية.

7- أن يكون المتقدم للكليات الصحية حاصلاً على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف إذا كان المتقدم بطلب التعاون موظفاً.

8- استيفاء أي متطلبات أو شروط أُخرى خاصة بالجامعة والأقسام العلمية.

الوثائق المطلوبة:

– صورة من الهوية الوطنية.

– السيرة الذاتية.

– صورة من الشهادات والسجل الأكاديمي لجميع المؤهلات (وصورة من معادلة المؤهل في حال كانت الدرجة العلمية من خارج المملكة).

– صورة من الشهادات المهنية والخبرات إن وجدت.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/01/28هـ الموافق 2023/08/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا