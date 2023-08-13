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جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف متعاونين للعام الجامعي 1445هـ

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ صباحاً
جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف متعاونين للعام الجامعي 1445هـ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة حفر الباطن عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين (رجال – نساء) للعام الجامعي 1445هـ لحملة الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الأقسام المتاحة:

– التغذية الإكلينيكية.
– إدارة تقنية المعلومات الصحية.
– التمريض.
– علوم وهندسة الحاسب الآلي.
– هندسة البرمجيات.
– القانون.
– علوم الرياضة والنشاط البدني.
– الكيمياء.
– الدراسات الإسلامية.
– اللغة العربية.
– اللغة الإنجليزية.
– الخدمة الاجتماعية.
– تكنولوجيا هندسة السلامة.
– إدارة الموارد البشرية.
– إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.
– تقنية شبكات – حاسب آلي.
– اللغة الإنجليزية.
– الرياضيات.
– محاسبة.
– إدارة الأعمال.
– موارد بشرية.
– اللغة الإنجليزية.
– تقنية شبكات – حاسب آلي.
– الأمن السيبراني.
– الكيمياء.
– إدارة الأعمال.
– الدراسات الإسلامية.

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الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل علمي لا يقل عن درجة الماجستير.
3- أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
4- أن يكون المتقدم حاصلاً في جميع المراحل على تقدير جيد (أو ما يعادله) على الأقل.
5- أن يكون المتقدم درس كافة المراحل بنظام الانتظام الكلي والتفرغ.
6- أن يرفق المتقدم “شهادة المعادلة” الصادرة من وزارة التعليم للمؤهلات العلمية التي حصل عليها من جامعات غير سعودية.
7- أن يكون المتقدم للكليات الصحية حاصلاً على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف إذا كان المتقدم بطلب التعاون موظفاً.
8- استيفاء أي متطلبات أو شروط أُخرى خاصة بالجامعة والأقسام العلمية.

الوثائق المطلوبة:

– صورة من الهوية الوطنية.
– السيرة الذاتية.
– صورة من الشهادات والسجل الأكاديمي لجميع المؤهلات (وصورة من معادلة المؤهل في حال كانت الدرجة العلمية من خارج المملكة).
– صورة من الشهادات المهنية والخبرات إن وجدت.

التفاصيل:
اضغط هنا (1)
اضغط هنا (2)

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/01/28هـ الموافق 2023/08/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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