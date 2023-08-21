جامعة شقراء تستقبل الطلبة الجدد بـ”معرض العودة”

نظمت جامعة شقراء، ممثلة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، معرضًا طلابيًا بعنوان “العودة”، بالبهو الرئيس بمبنى كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، وذلك بالتزامن مع بداية العام الجامعي 1445هـ، واستقبال الطلاب المستجدين في مختلف كليات الجامعة بمحافظة شقراء.

أهداف المعرض

ويهدف المعرض إلى تعريف الطلبة المستجدين بالبرامج والأنشطة التي تنظمها عمادة شؤون الطلاب مثل النشاط الرياضي والثقافي والمسرحي والكشفي، بالإضافة إلى التعريف بمجالات دعم صندوق الطلاب بالجامعة، كما شهد المعرض مشاركة كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء بجناح تعريفي بأهم المبادرات والأنشطة المقدمة للطلبة وأهم الحركات الأكاديمية المتاحة للطلاب المستجدين بالكلية.

تهيئة الطلاب

هذا، ويأتي تنظيم الجامعة لهذا المعرض كأحد برامجها والتي تستهدف الطلاب المستجدين سعيًا منها لتهيئة الطلاب مع بداية العام الجامعي الجديد، ورفع مستوى الوعي المعرفي بأنظمة الجامعة ولوائحها وضوابطها.