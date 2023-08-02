جامعة نجران تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445

أعلنت جامعة نجران، اليوم الأربعاء، اعتماد نظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الجامعي المقبل 1445 هـ، بدلًا من ثلاثة فصول المعمول بها سابقًا.

وأشارت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إلى أن اعتماد نظام الفصلين الدراسيين جاء بناءً على قرار مجلس الجامعة في جلسته الحادية عشر للعام الجامعي 1444هـ، حيث يشمل جميع الدرجات العلمية المعتمدة في كليات وفروع الجامعة.

التقويم الدراسي

يذكر أن الفقرة الثانية من القواعد المنظمة للتقويم الدراسي المقرة من مجلس الوزراء للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج؛ أجازت اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.