حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية الدفعة 69 خلال ساعات السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة ضبط 15 مقيمًا لسرقتهم 19 مركبة وتفكيك أجزائها وبيعها بجدة أولى خطوات صغار المها العربي في محمية نيوم وظائف إدارية شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين عدوى نادرة تقتل شاباً أمريكياً أثناء السباحة جامعة نجران تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445 17 فرصة استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين بالطائف 3 مروجين في حائل والمدينة بقبضة الأمن
أعلنت جامعة نجران، اليوم الأربعاء، اعتماد نظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الجامعي المقبل 1445 هـ، بدلًا من ثلاثة فصول المعمول بها سابقًا.
وأشارت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إلى أن اعتماد نظام الفصلين الدراسيين جاء بناءً على قرار مجلس الجامعة في جلسته الحادية عشر للعام الجامعي 1444هـ، حيث يشمل جميع الدرجات العلمية المعتمدة في كليات وفروع الجامعة.
يذكر أن الفقرة الثانية من القواعد المنظمة للتقويم الدراسي المقرة من مجلس الوزراء للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج؛ أجازت اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.