Icon

حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية الدفعة 69 خلال ساعات Icon السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة Icon ضبط 15 مقيمًا لسرقتهم 19 مركبة وتفكيك أجزائها وبيعها بجدة Icon أولى خطوات صغار المها العربي في محمية نيوم Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن Icon الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين Icon عدوى نادرة تقتل شاباً أمريكياً أثناء السباحة Icon جامعة نجران تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445 Icon 17 فرصة استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين بالطائف Icon 3 مروجين في حائل والمدينة بقبضة الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بناءً على قرار مجلس الجامعة  في جلسته الـ 11

جامعة نجران تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
جامعة نجران تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة نجران، اليوم الأربعاء، اعتماد نظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الجامعي المقبل 1445 هـ، بدلًا من ثلاثة فصول المعمول بها سابقًا.

وأشارت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إلى أن اعتماد نظام الفصلين الدراسيين جاء بناءً على قرار مجلس الجامعة في جلسته الحادية عشر للعام الجامعي 1444هـ، حيث يشمل جميع الدرجات العلمية المعتمدة في كليات وفروع الجامعة.

قد يهمّك أيضاً
12 ألفًا استفادوا من العمل المؤقت بالحج

12 ألفًا استفادوا من العمل المؤقت بالحج

سعود بن جلوي يستقبل مدير عام التعليم بجدة

سعود بن جلوي يستقبل مدير عام التعليم بجدة

التقويم الدراسي

يذكر أن الفقرة الثانية من القواعد المنظمة للتقويم الدراسي المقرة من مجلس الوزراء للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج؛ أجازت اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم