Icon

فتح التسجيل في معهد بيت العود بالرياض Icon 80 متدربًا في برنامج طب الباطنة بتجمع القصيم Icon أبها يقترب من ضم إيكامبي حتى 2025 Icon الهلال يعلن رحيل موسى ماريغا Icon أجهزة منزلية تزيد من فاتورة استهلاك الكهرباء Icon ضبط مواطنين روجا مخدرات وارتكبا حوادث سلب بجدة Icon شركة أسمنت الرياض تعلن عن وظائف شاغرة Icon قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل Icon العتيبي: حسان تمبكتي وقع للهلال Icon 14 مخالفًا أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
متابعة وتنظيم ومساعدة الطلاب

جانب من جهود رجال الأمن العام مع بدء العام الدراسي الجديد

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
جانب من جهود رجال الأمن العام مع بدء العام الدراسي الجديد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر الأمن العام، مقطع فيديو وثق من خلاله جهود رجال الأمن في عدد من المناطق مع بداية العام الدراس الجديد 1445 الذي انطلق أمس الأحد.

جهود رجال الأمن

وأظهر الفيديو الذي نشره الأمن العام على حسابه بمنصة “إكس”، جانب من التغطية الأمنية بالقرب من المجمعات التعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي.

قد يهمّك أيضاً
نيمار يؤدي برنامجه التأهيلي والهلال يعاود تدريباته

نيمار يؤدي برنامجه التأهيلي والهلال يعاود تدريباته

لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا

لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا

ورصد الفيديو، جهود دوريات الأمن في تنظيم العمل مع عودة الطلاب إلى المدارس، بالإضافة إلى مساعدة رجال الأمن الطلاب على عبور الطرق.

ودائمًا ما يسخر الأمن العام رجاله وكافة إمكاناته من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين.

عودة الطلاب إلى المدارس

وعاد صباح أمس الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من جميع المراحل الدراسية إلى مقاعدهم الدراسية، مع بداية الفصل الدراسي الجديد 1445هـ.

‏وأكدت وزارة التعليم عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لاستكمال العملية الدراسية من خلال 3 فصول دراسية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
الرياضة

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة...

الرياضة
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
العالم

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

العالم
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
الرياضة

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الرياضة
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا
السعودية اليوم

المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

السعودية اليوم
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
العالم

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة...

العالم
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على...

السعودية اليوم