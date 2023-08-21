جانب من جهود رجال الأمن العام مع بدء العام الدراسي الجديد

نشر الأمن العام، مقطع فيديو وثق من خلاله جهود رجال الأمن في عدد من المناطق مع بداية العام الدراس الجديد 1445 الذي انطلق أمس الأحد.

جهود رجال الأمن

وأظهر الفيديو الذي نشره الأمن العام على حسابه بمنصة “إكس”، جانب من التغطية الأمنية بالقرب من المجمعات التعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي.

ورصد الفيديو، جهود دوريات الأمن في تنظيم العمل مع عودة الطلاب إلى المدارس، بالإضافة إلى مساعدة رجال الأمن الطلاب على عبور الطرق.

ودائمًا ما يسخر الأمن العام رجاله وكافة إمكاناته من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين.

عودة الطلاب إلى المدارس

وعاد صباح أمس الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من جميع المراحل الدراسية إلى مقاعدهم الدراسية، مع بداية الفصل الدراسي الجديد 1445هـ.

‏وأكدت وزارة التعليم عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لاستكمال العملية الدراسية من خلال 3 فصول دراسية.