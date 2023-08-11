Icon

هاتريك مالكوم يُهدي الهلال أول 3 نقاط بـ دوري روشن Icon ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض Icon غضب هلالي بسبب فرصة عبدالله الحمدان الضائعة Icon أمير نجران يوجه بالتحقيق في انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بحبونا Icon مفتي الهند: مؤتمر تواصل وتكامل يعكس رسالة الإسلام البعيدة عن التطرف Icon تصريح سابق لـ مدرب الهلال عن Neymar قد يثير أزمة Icon الغذاء والدواء تنفي مزاعم ري الثوم الصيني بماء المجاري Icon التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الرائد والاتحاد Icon تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول Icon مشاهد خلابة لـ شلالات بجدة بعد هطول الأمطار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بين الأهلي والحزم

جاهزية ملعب عبدالله الفيصل لاستضافة أولى مباريات دوري روشن

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
جاهزية ملعب عبدالله الفيصل لاستضافة أولى مباريات دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد ملعب الأمير عبدالله الفيصل لاستضافة أولى مباريات دوري روشن السعودي في الموسم الجديد 2023/2024 بين الأهلي والحزم حيث ستكون مباراة الافتتاح.

ونقل الحساب الرسمي لـ قناة ” الكاس” عبر منصة ” إكس” آخر استعدادات ملعب مباراة الأهلي والحزم قبل انطلاقتها في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت السعودية.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف إدارية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

انكماش الأسعار يضرب الصين للمرة الأولى منذ 2021

انكماش الأسعار يضرب الصين للمرة الأولى منذ 2021

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية عن حجز 27 ألف تذكرة لـ مباراة الأهلي والحزم في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين المقرر إقامتها اليوم.

ملعب الأمير عبدالله الفيصل

وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أنه تم حجز 27 ألف تذكرة لحضور مباراة الأهلي والحزم المقرر إقامتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

قوة صفقات الدوري السعودي والتي تظهر جميعها للمرة الأولى في موسم 2023/ 2024 ستجمع أنظار العالم لـ الدوري مما يزيد من قيمة التسويقية وتصنيفه بين الدوريات العالمية خلال المستقبل القريب.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • اهل ابن أوي

    ان لم يفوز الاهلي اليلة فلاولن نتابع روشن بعد الآن…. و سنفضح ما يدور تحت الكواليس.

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط
السعودية اليوم

التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم...

السعودية اليوم
نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا
غرائب

نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا

غرائب
انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”
السعودية اليوم

انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”

السعودية اليوم
توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩
آخر الاخبار

توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر...

آخر الاخبار
ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
السعودية اليوم

ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

السعودية اليوم
إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران
السعودية اليوم

إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام...

السعودية اليوم
أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر
العالم

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من...

العالم