“جبيل إنك” الأمريكية تبيع شركة موبيليتي إلى “بي واي دي” الصينية

أعلنت شركة الصناعة الأمريكية جبيل إنك التوصل إلى اتفاق أولي لبيع شركة موبيليتي التابعة لها إلى شركة بي.واي.دي إلكترونيك إنترناشونال ليمتد لصناعة مكونات الهواتف المحمولة والإلكترونيات لصالح الغير، مقابل حوالي 2.2 مليار دولار.

التفاوض لإنهاء الصفقة

واتفقت الشركتان على التفاوض بشأن اتفاق نهائي كجزء من الصفقة، حيث قالت شركة جبيل إنك في بيان إنه في حال إتمام الصفقة ستتيح لها حصيلتها تحسين إطار عمل رأسمالها المتمركز حول المساهمين، بما في ذلك عمليات إعادة الشراء التراكمي لأسهمها.

الاستثمار بالسيارات الكهربائية

وستوفر حصيلة الصفقة فرصاً لمزيد من الاستثمار في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية ومراكز بيانات الحوسبة السحابية.