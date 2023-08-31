Icon

لقطات اقتراب سفن روسية من المياه الإقليمية البريطانية Icon وادي الدواسر الأعلى حرارة لليوم الثاني على التوالي Icon النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ Icon وظائف شاغرة في مجمع طباعة المصحف الشريف Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 83 نقطة Icon إكس تتيح مكالمات الفيديو على منصتها قريبًا Icon الجماهير سلاح الشباب لاستعادة التوازن Icon إتاحة وحدات سكنية ضمن القسط الميسر يبدأ من 850 ريالًا Icon أمريكي يسمم جيرانه بطريقة غير متوقعة Icon لقطات رائعة لـ القمر الأزرق العملاق حول العالم لن تتكرر قبل 14 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نقلهم لمعامل القسطرة القلبية

جدة تتصدر محافظات مكة المكرمة للحالات القلبية المنقولة

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
جدة تتصدر محافظات مكة المكرمة للحالات القلبية المنقولة
المواطن - ولاء المطرفي

مواضيع ذات علاقة

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة 281 حالة جلطة قلبية منذ تفعيل خدمة نقل مرضى جلطات القلب بشكل مباشر إلى معامل القسطرة القلبية، حيث توزعت الحالات القلبية علي النحو التالي: 108 حالة في العاصمة المقدسة،  150 حالة في جدة، و23 حالة في الطائف.

خدمة نقل مرضى جلطات القلب

وتهدف هذه الخدمة إلى اختصار الوقت المستغرق لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة للمصابين بالجلطات القلبية بعد تأكيد التشخيص ميدانياً.

قد يهمّك أيضاً
موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء في مصر

موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء في مصر

حظر السكاكين والمناجل المستوحاة من أفلام الزومبي في بريطانيا

حظر السكاكين والمناجل المستوحاة من أفلام الزومبي في بريطانيا

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تساعد في تسهيل نقل المصاب بجلطة قلبية بشكل سريع ومباشر إلى معمل القسطرة، وتقليل المضاعفات التي تحدث نتيجة الجلطات القلبية عبر آلية دقيقة تتضمن نقل الحالة من قبل فرق “الهلال الأحمر” الإسعافية التي تقوم بعمل تخطيط القلب الكهربائي المتقدم وإرساله آليّا عبر برنامج المسعف الإلكتروني إلى طبيب التوجيه الطبي المتواجد بغرفة القيادة والتحكم لاطلاعه على وضع الحالة، ليأتيها التوجيه الطبي المباشر من الطبيب بإمكانية نقل الحالة إلى مركز القلب.

رحلة النقل الإسعافي

ويتم خلال رحلة النقل الإسعافي التنسيق مع استشاري القلب المناوب بمعمل القسطرة القلبية لتجهيز المعمل واستلام المريض من قبل الفريق الطبي المناوب في مركز القلب وإدخاله بشكل مباشر لإجراء التدخل العلاجي بإجراء القسطرة القلبية للشرايين التاجية دون المرور بأقسام الطوارئ؛ بما يسهم في الحفاظ على صحة المريض وسرعة تعافيه وتخفيف الآثار الناتجة عن الإصابة بالجلطة القلبية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا
العالم

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع...

العالم
الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
السعودية اليوم

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة
السعودية اليوم

طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة

السعودية اليوم
الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك
السعودية اليوم

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز...

السعودية اليوم
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
السعودية اليوم

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد...

السعودية اليوم
الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي
السعودية اليوم

الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص...

السعودية اليوم
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
العالم

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية...

العالم
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
السعودية اليوم

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في...

السعودية اليوم