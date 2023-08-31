جدة تتصدر محافظات مكة المكرمة للحالات القلبية المنقولة

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة 281 حالة جلطة قلبية منذ تفعيل خدمة نقل مرضى جلطات القلب بشكل مباشر إلى معامل القسطرة القلبية، حيث توزعت الحالات القلبية علي النحو التالي: 108 حالة في العاصمة المقدسة، 150 حالة في جدة، و23 حالة في الطائف.

خدمة نقل مرضى جلطات القلب

وتهدف هذه الخدمة إلى اختصار الوقت المستغرق لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة للمصابين بالجلطات القلبية بعد تأكيد التشخيص ميدانياً.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تساعد في تسهيل نقل المصاب بجلطة قلبية بشكل سريع ومباشر إلى معمل القسطرة، وتقليل المضاعفات التي تحدث نتيجة الجلطات القلبية عبر آلية دقيقة تتضمن نقل الحالة من قبل فرق “الهلال الأحمر” الإسعافية التي تقوم بعمل تخطيط القلب الكهربائي المتقدم وإرساله آليّا عبر برنامج المسعف الإلكتروني إلى طبيب التوجيه الطبي المتواجد بغرفة القيادة والتحكم لاطلاعه على وضع الحالة، ليأتيها التوجيه الطبي المباشر من الطبيب بإمكانية نقل الحالة إلى مركز القلب.

رحلة النقل الإسعافي

ويتم خلال رحلة النقل الإسعافي التنسيق مع استشاري القلب المناوب بمعمل القسطرة القلبية لتجهيز المعمل واستلام المريض من قبل الفريق الطبي المناوب في مركز القلب وإدخاله بشكل مباشر لإجراء التدخل العلاجي بإجراء القسطرة القلبية للشرايين التاجية دون المرور بأقسام الطوارئ؛ بما يسهم في الحفاظ على صحة المريض وسرعة تعافيه وتخفيف الآثار الناتجة عن الإصابة بالجلطة القلبية.