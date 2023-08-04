Icon

إعلان نتائج الدفعة الثانية للمقبولين بجامعة الملك فيصل Icon العثور على مفقود نجران متوفى قرب خباش Icon سبب انتشار مرض جلد الدجاجة في النساء أكثر من الرجال Icon وزارة الرياضة تحدد أسعار تذاكر الموسم الجديد في دوري روشن Icon رحلة للفضاء ينتظرها جمهور مسرحية نجم وضي بالقصيم Icon إصابة مسؤول فلسطيني خلال اعتقال الاحتلال الإسرائيلي له Icon الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية Icon خليل الشعبي: سيتم بناء 5 أندية في الرياض وجدة والدمام Icon المسعد: 50 مليونًا دعمًا مباشرًا لكل نادٍ بدوري روشن Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الفيضانات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
أخبار رئيسية
حصاد اليوم
استمرارًا للمبادرات الإنسانية التي يبذلها ولي العهد

جدة تستضيف اجتماعًا لمستشاري الأمن الوطني بشأن أوكرانيا غدًأ

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
جدة تستضيف اجتماعًا لمستشاري الأمن الوطني بشأن أوكرانيا غدًأ
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعاً لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة يوم غد السبت 18 محرم 1445هـ الموافق 5 أغسطس 2023م.

وتأتي استضافة هذا الاجتماع استمراراً للمبادرات الانسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والاتصالات التي أجراها سموه -حفظه الله- مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، وابداء سموه استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.

قد يهمّك أيضاً
روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان

روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان

مدرب فولهام: ميتروفيتش لن ينتقل إلى الهلال

مدرب فولهام: ميتروفيتش لن ينتقل إلى الهلال

وتتطلع حكومة المملكة أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم