جدل على X بعد تصريح زارا البلوشي: بعد الأربعين ما لي خلق أتعرف على أحد

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أثارت الممثلة زارا البلوشي حالة من الجدل بين مستخدمي منصة إكس، وذلك بعد تصريحها، بشأن عدم رغبتها في التعرف على شخصيات جديدة بعد وصولها سن الأربعين.
البلوشي قالت في تصريحات إعلامية لها عبر إم بي سي إف إم: بعدما وصلت الأربعين ما لي خلق أتعرف على أحد أو أشارك أحد في غرفتي وبيتي، ما عاد عندي طولة بال.
بدورها، رصدت صحيفة “المواطن” ردود فعل عدد من مستخدمي منصة X إكس بشأن تصريحات البلوشي، حيث قالت ورد الجوري: وأنا والله يا زارا ولسا بعدي بالعشرين.
ببنما استنكر الكاتب محمد العريفي جرأتها، قائلًا: وشذ الجرأة، أشارك أحد في غرفتي!، ليعقب عليه أحد المواطنين موضحًا أنها تقصد بذلك الزواج.
وتابع المدون سالم الناصر: كل الأربعينات نفسها أو هي حالة خاصة، لأني أبي أربعينية.
واستطرد حساب يدعى سنا الفضا: معاد أحد صار له خلق لأحد لا أربعينية ولا عشرينية وحتى البزر بالمهد منفس طول وقته، ليعقب سالم الناصر، إنها مجرد مشاعر مرتبطة بموسم الصيف، لكن الوضع قد يختلف مع البرد.
من جانبه، علق محمد الشريف –أحد المدونين- قائلًا: كثير أربعينات يهبلون كأنهم بالعشرين لأنه الوحدة منهم تفهم إيش يعني نفسي وكيف اهتم بنفسي وكيف أغلي نفسي، وفي أربعينات تجيب الهم تترك نفسها في آخر اهتماماتها.
وأردف: ما لها خلق للجدال وكثر الهرج والأشخاص الخطأ أو السلبيين تشوف إنه فيه أشياء كثير ما تستحق تأخذ من وقتها ومزاجها وهذا من النضج اللي وصلت له، وجهة نظري ممكن تستحق الخطأ أو الصواب.
الفنانة زارا البلوشي: المشاهير متعودين كل سنة ينقصون سنة.. وصاحبتي احتفلت عام 2016 بميلادها الـ 26 وتفاجأت انها محتفلة هالسنة بنفس العمر 😂 @zara_albaloshi#من_الرياض_نحدثكم @AlhasheemA#MBCFM pic.twitter.com/2sJ4Sg3za3
— #MBCFM (@mbc_fm) August 6, 2023