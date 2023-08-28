Icon

حكام مواجهات اليوم بـ دوري روشن Icon 150 ريالًا غرامة عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة في المسارات المخصصة Icon نابولي يقترب من ضم نجم فرانكفورت Icon ضبط 11 مخالفًا لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة Icon موعد مباراة كالياري ضد إنتر ميلان Icon الصين تطور قاذفات كهرومغناطيسية الأسرع في التاريخ Icon إحالة مقيمين للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت مليوني ريال Icon تشكيل مباراة الوحدة ضد الاتحاد المتوقع Icon 4 مسارات بقطاع التعليم والابتكار في نيوم Icon جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراتي اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ريال مدريد ينفرد بالصدارة

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراتي اليوم

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراتي اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد للظهور بشكل مميز خلال مباراة اليوم ضد رايو فاليكانو، والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراتي اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراتان، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة؛ وسط منافسة قوية من الفريق لتحقيق انطلاقة قوية وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم منذ الجولات الأولى.

قد يهمّك أيضاً
“أسمنت حائل” توزع 35.6 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

“أسمنت حائل” توزع 35.6 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك سعود الطبية

وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك سعود الطبية

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي ضد نظيره ألافيس، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، فيما يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على رايو فاليكانو على ملعب “تيريزا ريفيرو”، عند الساعة العاشرة والنصف مساء.

أتلتيكو مدريد - جدول ترتيب الدوري الاسباني
لاعبو أتلتيكو – المصدر @atletienglish

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباراتي اليوم في الجولة الثالثة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصدارة برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن جيرونا وبرشلونة.

ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

ويحتل رايو فاليكانو المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع أتلتيك بيلباو، فالنسيا وأوساسونا، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في المركز الثامن برصيد 4 نقاط، متساويًا مع ريال بيتيس وقادش.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألافيس في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع ريال سوسيداد، فياريال وغرناطة، ثم لاس بالماس بنقطتين، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ مايوركا، سيلتا فيجو، خيتافي وألميريا، ويتذيل إشبيلية جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بدون رصيد.

ألميريا
لاعبو ألميريا – المصدر @UDAlmeria_Eng

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب
السعودية اليوم

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ...

السعودية اليوم
ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين
السعودية اليوم

ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي...

السعودية اليوم
لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت
آخر الاخبار

لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق...

آخر الاخبار
إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ البلاد
العالم

إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ...

العالم
وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا...

حصاد اليوم
إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول وبرد غدًا
السعودية اليوم

إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول...

السعودية اليوم
جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ
الرياضة

جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ

الرياضة
السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة
السعودية اليوم

السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة...

السعودية اليوم