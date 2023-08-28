جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراتي اليوم

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد للظهور بشكل مميز خلال مباراة اليوم ضد رايو فاليكانو، والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراتي اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراتان، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة؛ وسط منافسة قوية من الفريق لتحقيق انطلاقة قوية وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم منذ الجولات الأولى.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي ضد نظيره ألافيس، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، فيما يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على رايو فاليكانو على ملعب “تيريزا ريفيرو”، عند الساعة العاشرة والنصف مساء.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباراتي اليوم في الجولة الثالثة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصدارة برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن جيرونا وبرشلونة.

ويحتل رايو فاليكانو المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع أتلتيك بيلباو، فالنسيا وأوساسونا، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في المركز الثامن برصيد 4 نقاط، متساويًا مع ريال بيتيس وقادش.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألافيس في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع ريال سوسيداد، فياريال وغرناطة، ثم لاس بالماس بنقطتين، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ مايوركا، سيلتا فيجو، خيتافي وألميريا، ويتذيل إشبيلية جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بدون رصيد.