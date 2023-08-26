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الريال يواصل الحفاظ على الصدارة

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تألقه خلال منافسات الموسم الحالي، ليُحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بعد فوزه على سيلتا فيجو بهدف دون رد.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تُقام 3 مباريات اليوم، وسط منافسة قوية من الفريق لتحقيق انطلاقة قوية وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم منذ الجولات الأولى.

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ويلعب قادش ضد ألميريا عند الساعة الثامنة مساء، ويُلاقي مايوركا غرناطة عند الساعة 8:30، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية نظيره جيرونا عند الساعة 10:30 مساء.

ألميريا
لاعبو ألميريا – المصدر @UDAlmeria_Eng

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصدارة برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن فاليكانو وفالنسيا.

ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

ويحتل جيرونا المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال بيتيس، ريال سوسيداد، لاسا بالماس وغيرونا، ثم 6 فرق برصيد 3 نقاط، وهي؛ ألافيس، أوساسونا، فياريال، أتلتيك بيلباو، ريال سوسيداد وقادش.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاس بالماس في المركز الـ14 برصيد نقطتين، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ مايوركا، سيلتا فيجو وخيتافي، ثم إشبيلية بدون رصيد، متساويًا مع ألميريا وغرناطة.

سيلتا فيجو
لاعبو سيلتا فيجو – المصدر @RCCeltaEN

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