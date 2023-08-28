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تزامنًا مع انطلاق حملته الانتخابية

جدول محاكمات ترامب قبيل الانتخابات التمهيدية مزدحم للغاية

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
جدول محاكمات ترامب قبيل الانتخابات التمهيدية مزدحم للغاية
المواطن - فريق التحرير

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سيقضي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معظم أوقاته القادمة بين أرجاء المحاكم، مع جدول محاكمات مزدحم للغاية، تزامنًا مع إطلاق جدول حملته الانتخابية.

جدول محاكمات ترامب

ربما أصبح محامو ترامب أكثر الأشخاص انشغالًا في الولايات المتحدة العام المقبل. حيث يواجه الرئيس الأمريكي السابق محاكمات جنائية في أربع مدن مختلفة، واشنطن العاصمة ونيويورك وأتلانتا وفورت بيرس، وفلوريدا، بالإضافة إلى جدول حملته الانتخابية النشط. وحتى لو وضعنا الحملة الانتخابية جانبًا، فإن ترامب سيحظى بعام مزدحم بشكل غير عادي، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

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حددت القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان موعد محاكمة تخريب الانتخابات الفيدرالية في 4 مارس/ آذار، أي اليوم السابق ليوم الثلاثاء الكبير، عندما يتوجه الناخبون في أكثر من اثنتي عشرة ولاية، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس، إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التمهيدية لسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

محاكمة ترامب المقبلة

وقالت تشوتكان، اليوم الاثنين: إن الرئيس السابق سيمثل للمحاكمة بتهم تزعم أنه عمل على إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ورفضت تشوتكان مواعيد المحاكمة التي اقترحتها وزارة العدل والفريق القانوني لترامب. وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في يناير/ كانون الثاني 2024، في حين طلب محامو ترامب موعدًا في إبريل/ نيسان 2026.

ومع ذلك، بعد ثلاثة أسابيع فقط، حدد أحد قضاة نيويورك موعدًا للمحاكمة في 25 مارس/ آذار في القضية الجنائية المرفوعة ضد ترامب والمتعلقة بدفع رشاوى لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

34 تهمة جنائية

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية بقصد إخفاء سلوك غير قانوني مرتبط بحملته الرئاسية لعام 2016. ترتبط التهم الجنائية بتحقيق المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، في مدفوعات مالية سرية تم تقديمها خلال حملة عام 2016 لستورمي دانييلز، التي زعمت أنها على علاقة غرامية مع ترامب، وهو ما ينفيه.

وفي فلوريدا، تم تحديد موعد محاكمة ترامب بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية بعد ترك منصبه في مايو/ أيار 2024، مع جلسة استماع تمهيدية في يوم 14 ومحاكمة في اليوم الـ20 من الشهر نفسه.

حملة ترامب الانتخابية

وفي سياق متصل، أعلنت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب أنها جمعت 7.1 ملايين دولار، منذ أن التقطت الشرطة صورة له في سجن في أتلانتا، بولاية جورجيا، يوم الخميس الماضي.

وجاءت معظم الأموال من بيع بضائع كالأكواب والقمصان وحافظات المشروبات الباردة، كلها تحمل تلك اللقطة لوجه الرئيس السابق العابس، بحسب شبكة “بي بي سي”.

وأُطلق سراح ترامب بكفالة، بعد اتهامه بالتآمر لقلب نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، ويواجه الرئيس السابق ثلاث لوائح اتهام أخرى تزامناً مع حملته الانتخابية للسباق الرئاسي لعام 2024.

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