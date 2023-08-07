وغرد ماسك عبر منصة “إكس”، في منشور سابق، أنه من المنتظر أن يتم بث النزال مباشرة على المنصة، على أن يتم التبرع بالإيرادات لأفراد سابقين من الجيش الأمريكي، لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.
ومن غير الواضح ما إذا كان النزال البدني سيحدث بالفعل أم لا، لكن ماسك وزوكربرغ واصلا حشد الاهتمام بالنزال المحتمل من خلال تبادلات عبر الإنترنت- كان آخرها أمس الأحد، عندما قال ماسك إن القتال سيتم بثه على الهواء مباشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي الذي يمتلكه “إكس” والذي كان يعرف في السابق باسم “تويتر”.
هواية مارك المفضلة
من المعروف أن زوكربيرغ (39 عامًا) يتدرب مع مدربين على الرياضات القتالية، ويبدو أكثر لياقة من ماسك (52 عامًا). وكتب الأخير أنه يقوم حاليًّا برفع أثقال خلال العمل؛ لأنه لا يجد وقتًا للتدريب.
وتجدر الإشارة إلى أن ماسك يتولى مناصب من بينها رئاسة شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، كما أنه لا يزال يتخذ العديد من القرارات بشأن خدمة تويتر التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار.
الإعداد للنزال فعليًّا
وفي أعقاب الضجة التي أثيرت في البداية، سادت فترة صمت لدرجة جعلت الكثيرين يتشككون في أن المليارديرين سيلتقيان في الحلبة، غير أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت حاليًّا أن النزال يجري الإعداد له فعليًّا.
وكان زوكربيرغ كتب قبل أيام قليلة، في خدمة ثريدز المملوكة لمجموعة ميتا، التي تعد بديلًا لخدمة تويتر، أن لديه في حديقته حاليًّا هيكل حلبة مثمن الأضلاع، حيث يتم خوض المعارك من مختلف فنون القتال المختلطة في قفص ثماني الأضلاع.
وظهر احتمال وقوع النزال لأول مرة في يونيو الماضي عندما تحدى ماسك زوكربيرغ وقبل الأخير التحدي.