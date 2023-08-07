أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه قد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية قبل خوض نزال داخل قفص، ضد مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ، بعدما تم الإعلان عن بث النزال مباشرة عبر منصة “إكس”. جراحة عاجلة لماسك

وقال مالك منصة “إكس” المسماة “تويتر” سابقًا، في منشور، إن إيلون ماسك سيخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي لرقبته وأعلى ظهره، اليوم الاثنين، وقد يتطلب جراحة.

وأضاف أغنى شخص في العالم، البالغ من العمر 52 عامًا،إنه سيعرف هذا الأسبوع ما إذا كانت الجراحة ستكون مطلوبة، قبل نزاله في القفص المقترح مع المؤسس المشارك لشركة Meta Platforms Inc. مارك زوكربيرج.

وأوضح إيلون ماسك سابقًا إنه قد يحتاج إلى عملية لتقوية صفيحة التيتانيوم التي تربط فقرتي C5 / C6 معًا في فقرات ظهره.

https://twitter.com/elonmusk/status/1688091377823895552

البث المباشر للنزال