جراحة ترميم تنهي معاناة طفلة مصابة بخلع ورك تخلقي

أنهى الفريق الطبي في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل معاناة طفلة مصابة بخلع ورك تخلقي.

جراحة ترميم

وأوضح قائد الفريق الطبي استشاري وبروفيسور عظام الأطفال الدكتور عمار العمران أن الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات خضعت لعمل التقييم اللازم عبر الفحص السريري وعمل الأشعة، وقرر الفريق المعالج بعمل جراحة ترميم وتقويم للمفصل، مشيراً إلى أن الأشعة أوضحت بعد العملية التي استغرقت قرابة 4 ساعات نجاح العملية ورجوع مفصل الورك، وأن الفحوصات الإكلينيكية للمريضة كشفت تحسناً ملحوظاً في مستوى حركة مفصل الورك والأداء الوظيفي بدون ألم.

من جانبه، أكد مدير عام المستشفى الجامعي الدكتور محمد الشهراني، أن المستشفى حقق العديد من العمليات الناجحة المعقدة بكوادر وطنية مؤهلة، ولا يألوا جهداً بكافة طواقمه الطبية من خدمة المرضى والسعي نحو التطوير والعمل المستمر لإيجاد الحلول الجذرية للعديد من الأمراض، التي تسهم في دعم الصحة العامة والرفع من مستوى الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية.