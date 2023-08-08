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يعانى آلامًا بالغة في الظهر

جراحة محتملة لإيلون ماسك

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
جراحة محتملة لإيلون ماسك
المواطن - فريق التحرير

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قال ملياردير التكنولوجيا الأمريكي، إيلون ماسك: إنه سيجري أشعة بالرنين المغناطيسي على رقبته ومنطقة أعلى الظهر اليوم، مشيرًا إلى أنه قد يخضع لعملية جراحية.

تفاصيل العملية الجراحية

ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم، أردف ماسك (52 عامًا)، في منشور عبر منصة إكس، أنه سيعرف هذا الأسبوع ما إذا كانت تلك العملية الجراحية مطلوبة، قبل النزال المقترح في قفص الذي سيخوضه ضد مواطنه والمؤسس المشارك لمنصة ميتا، مارك زوكربيرغ.

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وفي تصريح سابق، قال أغنى شخص في العالم: إنه ربما يحتاج إلى إجراء عملية لتعزيز الصفيحة المصنوعة من التيتانيوم التي تربط فقرتيه القطنيتين رقم 5 و6 معًا.

وتحظى صحة ماسك باهتمام شديد في أنحاء العالم؛ نظرًا لأنه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية وشركة استكشاف الفضاء سبيس إكس، وكذلك مالك منصة التواصل الاجتماعي تويتر التي تغيَّر اسمها أخيرًا إلى إكس.

وقال ماسك، المشهور إنه مدمن عمل، في وقت سابق: إنه يعانى آلامًا بالغة في الظهر، بعد خوضه مباراة مع مصارع للسومو.

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