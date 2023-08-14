Icon

الشباب ينجو من الهزيمة أمام الأخدود بتعادل ثمين Icon الاتفاق يقلب الطاولة على النصر ويخطف الفوز Icon ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي Icon لا تجعلوا من الحمقى مشاهير.. عبارة تتردد ولا تطبق Icon اجتماع سريع في برشلونة بعد قرار نيمار المفاجئ Icon إطلاق دور مشرف للإدارة المدرسية عبر منصة مدرستي Icon جريان السيول في عز الصيف بمصر Icon تفاصيل جديدة واعترافات مثيرة لسارق فيلا محمد صلاح Icon إلزام مقاول بإزالة وكشط الأعمال المنفذة لمخالفتها المواصفات بحائل Icon أموال الهلال تفك أزمة سانتوس في الهجوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
جراء تساقط الأمطار على سانت كاترين

جريان السيول في عز الصيف بمصر

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
جريان السيول في عز الصيف بمصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سقطت أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء في مصر مما أدى إلى جريان السيول في الأودية الطبيعية.

جريان للسيول الخفيفة

وأعلن مجلس مدينة سانت كاترين عن جريان للسيول الخفيفة في مجراها الطبيعي جراء تساقط الأمطار التي تعرضت لها المدينة اليوم، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

قد يهمّك أيضاً
البنك المركزي يرخص لشركة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

البنك المركزي يرخص لشركة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

ردة فعل سائح أجنبي بعد احتفاء مواطنين به في متنزه الحبلة

ردة فعل سائح أجنبي بعد احتفاء مواطنين به في متنزه الحبلة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت أن آخر إصدارات صور الأقمار الصناعية تشير لظهور بعض تكونات للسحب الرعدية على سانت كاترين بجنوب سيناء، والتي قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار الخفيفة.

كما أعلنت الهيئة عن استمرار التحسن في الأحوال الجوية ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة 33 درجة مئوية كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء لتضفي مزيدًا من التحسن.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط
السعودية اليوم

التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم...

السعودية اليوم
نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا
غرائب

نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا

غرائب
انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”
السعودية اليوم

انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”

السعودية اليوم
توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩
آخر الاخبار

توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر...

آخر الاخبار
ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
السعودية اليوم

ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

السعودية اليوم
إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران
السعودية اليوم

إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام...

السعودية اليوم
أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر
العالم

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من...

العالم