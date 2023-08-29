الأحساء تسجل أعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية جريان وادي ممنا بتهامة بسبب أمطار الباحة الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية الزراعية اتفاقية بين كليات التميز وطيران الرياض لتأهيل الكوادر الوطنية تطبيق التحكيم الإلكتروني في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية الدفاع المدني يخالف منشأة حجبت مرشات المياه في عسير إطلاق برنامج حياك لتمكين وتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد بالرياض مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية وسط روسيا رد فعل مواطن بعد هطول الأمطار الغزيرة على الباحة
وثقت مقاطع فيديو متداولة هطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات ومدن منطقة الباحة.
وأظهرت الفيديوهات هطول أمطار غزيرة وبرد على عقبة الباحة، وسط نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية.
كما رصد فيديو آخر، جريان وادي ممنا بتهامة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها الباحة مع بروق واضح ونشاط في الرياح.
وكان المركز الوطني للأرصاد نبه من أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة وجازان والباحة والشرقية وعسير ونجران).
وبحسب الأرصاد، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة على منطقتي الرياض ونجران، فيما تشهد منطقة الشرقية موجة حارة تصل فيها درجات الحرارة لـ 48 مئوية.
كما توقع مركز الأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى غزيرة بعدة مناطق اليوم، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.