جزائري يحتجز زوجته و4 أبناء لـ 5 سنوات

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تدخلت قوات الأمن الجزائرية ليلة الأربعاء، لتحرير عائلة كاملة مكونة من أم وأطفالها الأربعة، احتجزهم رب الأسرة قرابة 5 سنوات كاملة بالمنزل، وفقًا لصحيفة النهار الجزائرية.
وكشفت الصحيفة، أنه رغم التكتم الكبير، فإن هذا الشخص الذي يقطن بحي 120 ببلدية عين الذهب بتيارت شمالي الجزائر، كان يحتجز زوجته وأبناءه في ظروف بعيدة كل البعد عن الإنسانية، حيث عثر على هؤلاء الأطفال في ظروف سيئة وقاسية.
وبحسب الصحيفة، تم نقلهم مباشرة إلى مستشفى يوسف دمرجي لتلقي الاسعافات اللازمة ووضعهم تحت الرقابة الصحية.
وأكدت أنه تم اقتياد الوالد لمركز الأمن للتحقيق معه في ملابسات الواقعة.
واسترسلت الصحيفة أنه وحسب البعض ممن روى هذه القضية، قال إن أحد أقارب المعني بلغ السلطات بوضعية هذه العائلة.
واختتمت النهار أن هذه الواقعة الجديدة حدثت عقب قصة الفتاة التي بقيت محبوسة بمسكن والدها لمدة تزيد على سنة كاملة بحي وادي الطلبة ببلدية تيارت.