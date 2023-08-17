جماهير الأهلي الأكثر حضورًا بالجولة الأولى

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حرصت جماهير النادي الأهلي على دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة، في أولى مباريات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.
وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن النادي الأهلي يتصدر قائمة الأكثر حضورًا بأكثر من 24 ألف متفرج في أول جولة.
وكان الراقي قد واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في أولى جولات دوري روشن السعودي، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وخطفت جماهير الراقي الأنظار، حيث حرصت على دعم وتشجيع اللاعبين طوال أحداث المباراة، وهتفت للصفقات الجديدة بالفريق الأول لكرة القدم.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الخليج، مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ16 بدون نقاط.
الأهلي @ALAHLI_FC يتصدر الأكثر حضورًا بأكثر من 24 ألف متفرج في أول جولة🥇💚
#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/iQrB1fBJlR
— دوري روشن السعودي (@SPL) August 17, 2023