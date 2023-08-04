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وصفت القرار بالخاطئ والذي يؤثر سلبًا على الفريق

جماهير الأهلي المصري غاضبة بعد رحيل سيد عبدالحفيظ

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
جماهير الأهلي المصري غاضبة بعد رحيل سيد عبدالحفيظ
المواطن - محمد سمعه

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أبدت جماهير النادي الأهلي المصري غضبها؛ وذلك بسبب قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، التفريط في سيد عبدالحفيظ كمدير للكرة بالفريق الكروي الأول وذلك بعد نهاية موسم 2022/ 2023.

وذكر الأهلي في حسابه عبر موقع “إكس” أن سيد عبدالحفيظ رحل من منصبه وتم تعيين خالد بيبو خلفًا له في منصب مدير الكرة بالفريق الكروي الأول للموسم المقبل مع عرض منصب جديد على عبدالحفيظ وهو عضو بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

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الجماهير انتقدت توقيت القرار، خاصة أن وجود عبدالحفيظ مع الفريق الأول بالنادي كان مساهمًا في استقرار اللاعبين والحفاظ على تركيزهم وهدوئهم ضد الموجات الإعلامية التي تؤثر عليهم، كما أن عبدالحفيظ يتميز بقوة الشخصية والصرامة.

الأهلي المصري يختتم موسمه أمس

وكان الأهلي المصري اختتم موسم 2022/ 2023 رسميًّا أمس بمواجهة المصري البورسعيدي في ربع نهائي كأس مصر لكرة القدم، والفوز على الفريق البورسعيدي بنتيجة 2/ 1.

سيد عبدالحفيظ ومحمود الخطيب - الأهلي المصري - النادي الأهلي

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني سجل المصري هدف التقدم عبر اللاعب مروان حمدي في الدقيقة الـ 95، ثم تعادل التونسي علي معلول لـ الأهلي في الدقيقة العاشرة.

ولجأ الفريقان بعد ذلك إلى شوطين إضافيين، حيث تقدم الجزائري أحمد قندوسي بالهدف الثاني لـ الأهلي في الدقيقة الـ 108 من عمر الشوط الإضافي الأول.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر حيث سيواجه إنبي في موعد سيحدد لاحقًا.

 

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