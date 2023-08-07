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مرشح لمنصب إداري بالنادي

جماهير الأهلي ترفض الواكد

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
جماهير الأهلي ترفض الواكد
المواطن - محمد سمعه

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أعربت جماهير النادي الأهلي عن رفضها التام عن عودة عبدالله الواكد لاعب الأهلي والاتحاد سابقًا للعمل الإداري في صفوف الراقي وفي عهد إدارة خالد العيسى.

رحيل عبدالله الواكد لـ الاتحاد

ودشن جمهور الراقي وسمًا بعنوان “الواكد مرفوض في الأهلي” حيث قال كثير منهم عبر منصة “إكس”: إن طريقة رحيل الواكد عن الأهلي في عز الاحتياج له والانضمام لـ الاتحاد في عام 2003، سببًا كافيًا يجعل عودته للراقي مرفوضة.

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وكان الواكد رُشح حسب أنباء متداولة لتولي منصب إداري في الأهلي خلال الفترة المقبلة، مما جعل جماهير الأهلي ترفض عودته.

عبدالله الواكد صاحب الـ 47 عامًا بدأ مسيرته في نادي الشباب خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2002 ثم مع الأهلي من 2002 إلى 2003، ثم لعب مع الاتحاد من 2003 إلى 2007 ثم مع النصر من 2007 إلى 2010.

عبدالله الواكد
عبدالله الواكد

تيسير الجاسم قد يعود لـ الأهلي

وفي وقت سابق، أكد الصحافي عبدالرحمن أباعود، أن تيسير الجاسم انضم إلى فريق عمل النادي الأهلي في العاصمة الفرنسية باريس، والمتواجد بقيادة الرئيس التنفيذي يزن الشريف، الذي يجتمع بشكل دائم مع لجنة استقطاب النجوم”.

وأشار عبدالرحمن أباعود، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن النادي الأهلي يضم فريق عمل كبيرًا خاصًّا بالتعاقدات الصيفية متواجد في باريس، وسيكون تيسير الجاسم من ضمنه.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، ليصبح اسم تيسير الجاسم ضمن قائمة الأكثر تداولًا، حيث أعربت عن سعادتها بعودته للعمل في النادي الأهلي، خاصة أن الفريق ظهر بشكل مميز حينما كان نائبًا للرئيس وليد معاذ بالموسم الماضي.

 

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