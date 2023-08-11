Icon

ظروف احتجاز عمران خان مزرية Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة Icon قاضية أمريكية تحذر ترامب من ترويع الشهود Icon الأهلي يفتتح دوري روشن بهاتريك فيرمينو في الحزم Icon سعود بن طلال يوجه باتخاذ إجراءات بعد غرق طفل الأحساء Icon فيرمينو يسجل الهاتريك الأول في دوري روشن Icon احتراق 16 شقة وتضرر 13 سيارة جراء حريق بالإمارات Icon سبب غير متوقع لارتفاع فاتورة الكهرباء Icon وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تسبب في هدف لـ الحزم

جماهير الأهلي تسخر من خطأ ميندي الكارثي

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
جماهير الأهلي تسخر من خطأ ميندي الكارثي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

سخرت بعض من جماهير الأهلي من خطأ الحارس السنغالي إدوارد ميندي الذي تسبب في الهدف الأول لنادي الحزم وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًّا في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2023/ 2024.

وكان ميندي مرر الكرة بالخطأ للاعب البرازيلي فينسيوس ليسجل الهدف الأول لـ الحزم في الدقيقة الخامسة مع بداية الشوط الثاني من عمر المباراة.

قد يهمّك أيضاً
نجاة صياد بأعجوبة من أسماك القرش

نجاة صياد بأعجوبة من أسماك القرش

تعرض سيارة وزير دفاع لبنان لإطلاق نار

تعرض سيارة وزير دفاع لبنان لإطلاق نار

خطأ ميندي - 2

انتقادات قوية ضد ميندي

وقالت بعض من جماهير الراقي: إن التعاقد مع ميندي كان خطأ بالأساس كونه حارس أخطاؤه كثيرة ودائمًا ما يورط الفريق الذي يلعب معه.

بينما قال البعض الآخر: إن ميندي لا يستطيع تمرير الكرة كما لا يملك مهارة التحكم بها.

ثنائية روبيرتو فيرمينو لـ الأهلي

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بتفوق الراقي بثنائية دون رد سجلها اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وحقق اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو إنجازًأ خاصًّا وذلك بعد أن سجل هدفين لـ الأهلي في شباك فريق الحزم في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2023/ 2024.

وأصبح اللاعب البرازيلي ثالث لاعب يسجل هدفين لـ الأهلي في الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين السعودي بعد عيسى المحياني وعمر السومة.

وسجل النجم البرازيلي الهدف الأول في الدقيقة السابعة، ثم بعدها بدقيقتين سجل اللاعب ذاته الهدف الثاني للراقي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يراقب نيكولاس بيبي
الرياضة

الهلال يراقب نيكولاس بيبي

الرياضة
قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا
العالم

قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا

العالم
السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي...

السعودية اليوم
نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية
السعودية اليوم

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب...

السعودية اليوم
انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا
العالم

انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص...

العالم
المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063
السعودية اليوم

المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة...

السعودية اليوم
خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي
الرياضة

خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان...

الرياضة
حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات
العالم

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات

العالم