جماهير الأهلي تسخر من خطأ ميندي الكارثي

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سخرت بعض من جماهير الأهلي من خطأ الحارس السنغالي إدوارد ميندي الذي تسبب في الهدف الأول لنادي الحزم وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًّا في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2023/ 2024.
وكان ميندي مرر الكرة بالخطأ للاعب البرازيلي فينسيوس ليسجل الهدف الأول لـ الحزم في الدقيقة الخامسة مع بداية الشوط الثاني من عمر المباراة.
وقالت بعض من جماهير الراقي: إن التعاقد مع ميندي كان خطأ بالأساس كونه حارس أخطاؤه كثيرة ودائمًا ما يورط الفريق الذي يلعب معه.
بينما قال البعض الآخر: إن ميندي لا يستطيع تمرير الكرة كما لا يملك مهارة التحكم بها.
وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بتفوق الراقي بثنائية دون رد سجلها اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو.
وحقق اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو إنجازًأ خاصًّا وذلك بعد أن سجل هدفين لـ الأهلي في شباك فريق الحزم في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2023/ 2024.
وأصبح اللاعب البرازيلي ثالث لاعب يسجل هدفين لـ الأهلي في الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين السعودي بعد عيسى المحياني وعمر السومة.
وسجل النجم البرازيلي الهدف الأول في الدقيقة السابعة، ثم بعدها بدقيقتين سجل اللاعب ذاته الهدف الثاني للراقي.
هدددددف!⚽
بعد خطأ من ميندي.. الحزم يسجل أول أهدافه في شباك الأهلي ⚽
الأهلي 2 × 1 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/J8jsrb5kjp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 11, 2023