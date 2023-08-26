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رحيله أصبح وشيكًا بعد ضم جابري فيجا

جماهير الأهلي تودع رياض بودبوز

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
جماهير الأهلي تودع رياض بودبوز
المواطن - محمد سمعه

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أصبح اللاعب الجزائري رياض بودبوز قريبًا من مغادرة النادي الأهلي، وذلك بعد التعاقد رسميًا اليوم مع اللاعب جابري فيجا.

وحرصت جماهير الراقي عبر منصة ” إكس” على توديع اللاعب الجزائري وذلك بعدما قرر المدرب الألماني ماتياس يايسله رحيله وعدم الاعتماد عليه في الفترة المقبلة، حيث يتبقى الإعلان الرسمي من الأهلي عن رحيله.

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رياض بودبوز أسطورة لا تُنسى

كذلك قال الإعلامي وليد سعيد المقرب من الأهلي عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” لن ننساك أبدًا أيها الأسطورة، لن ننسى الفترة الاستثنائية التي قضاها معنا، ستظل ذكراك ومواقفك خالدة في قلوبنا”.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع رياض بودبوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع سانت إيتيان الفرنسي، وقدم مستوى مميزًا معه في دوري يلو؛ ولعب دورًا بارزًا في عودته لدوري المحترفين.

دوري روشن

جدير بالذكر أن الراقي حقق حتى الآن 3 انتصارات في بطولة دوري روشن السعودي بعد الفوز على الحزم والخليج والأخدود.

ونجح الأهلي حتى الآن في التعاقد مع كل من الفرنسي سان ماكسيمين والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي إدوارد ميندي والإسباني جابري فيجا والإيفواري فرانك كيسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الطائي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي، حيث يسعى الراقي للوصول إلى النقطة رقم 12 والاستمرار في صدارة المسابقة.

 

 

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