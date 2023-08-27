جماهير الأهلي: ما تشوف شر زياد الجهني

وجهت جماهير النادي الأهلي، دعوات الشفاء العاجل إلى اللاعب زياد الجهني وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في الرأس في مباراة الأخدود في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

طبيعة إصابة زياد الجهني

وفي وقت سابق، كشف الأخصائي ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل، نوع إصابة زياد الجهني، حيث قال الأخصائي عبر حسابه في منصة “إكس”: “إصابة الجهني لاعب الأهلي هي عبارة عن تعرض لإصابة على مستوى الرأس (ارتجاج)، الأكيد أنه لن يشارك في المباراة القادمة ، ولو كانت الفحوصات سليمة، سيحتاج من أسبوع لـ 10 أيام من أجل العودة، أتمنى تكون إصابة خفيفة وبسيطة، سلامة اللاعبين أولًا”.

وكانت جماهير الأهلي عاشت حالة من الرعب وذلك بعد إصابة اللاعب في مباراة الأخدود، حيث تدخل الجهاز الطبي سريعًا وقاموا بالاطمئنان عليه بعد ارتطام رأسه في أحد لاعبي الأخدود، ليتم التأكد بأن زياد الجهني لم يبلع لسانه.

الجماهير دشنت وسمًا بعنوان ” ما تشوف شر يا زياد” حيث تمنوا له الشفاء العاجل من أجل العودة والمشاركة في مباريات الراقي المقبلة.

ويلعب الجهني مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حتى صيف 2026، حيث جدد عقده مع الفريق في يوليو من العام الماضي.

الأهلي ضد الطائي

ويستعد الأهلي لمواجهة الطائي بعد غدٍ في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي، حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.