جماهير الاتحاد تتفق مع وليد الفراج: قد نعاني في كأس العالم للأندية

أيدت فئات عريضة من جماهير الاتحاد، رأي الإعلامي وليد الفراج وذلك بعد حديثه عن أن الفريق بحاجة لصفقات قوية استعدادًا لمشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل حيث تقام البطولة في السعودية.

دعم بصفقات قوية قبل كأس العالم للأندية

وكان الفراج قال في حلقة أمس الاثنين في برنامج ” أكشن مع وليد” : “ الاتحاد بهذا الشكل لن يحقق الصدى الذي نتوقع للسعودية في كأس العالم للأندية الأندية، إذا كان هناك أي حل حاليًا فيجب اتخاذ القرار بسرعة، أنا هنا لا أخاطب صندوق الاستثمارات، أنا أخاطب من بيده القرار”.

وأضاف الفراج: ” نقول قبلها بـ 4 أشهر حتى لا يأتي أحد وهو يشاهد الفريق ويقول يا ليت تم الدعم بصفقات قوية، البعض قد يقول الهلال خسر من ريال مدريد بنتيجة 5-3، الهلال يملك الخبرة الدولية في كأس العالم للأندية والاحتكاكات عكس نادي الاتحاد”.

واتفقت جماهير الاتحاد مع تعليق وليد الفراج حيث قالت بأن الفريق لا يمثل نفسه أو جماهير بل يمثل السعودية عالميًا في كأس العالم للأندية معربين عن أمالهم في ضم المزيد من الصفقات القوية.

وكان الاتحاد نجح في ضم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو والبرتغالي جوتا، كما يأمل العميد في ضم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ملخص مباراة الاتحاد والرائد

وكان الاتحاد فاز على نادي الرائد بثلاثية دون رد أمس في الجولة الأولى بـ دوري روشن، حيث انطلقت المباراة التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وضغط لاعبو العميد بقوة لهز الشباك مبكرًا، إلا أن دفاع الفريق الريداوي ظهر بشكل مميز.

وكاد الجزائري أمير سعيود أن يهز الشباك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنه سددها ضعيفة ليمسكها الحارس مارسيلو غروهي عند الدقيقة الثامنة، واستمرت المحاولات من الفريقين.

وهدد النجم الفرنسي كريم بنزيما مرمى الرائد بتسديدة قوية، مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 26، واستمر الضغط وطالب لاعبو الاتحاد بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل مع رومارينيو عند الدقيقة 34، ولكن لم يحسبها الحكم.

وتمكن الفريق الريداوي من تسجيل هدف برأسية رائعة من كريم البركاوي عند الدقيقة 39، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فرصة خطيرة من رومارينيو أمام المرمى عند الدقيقة 40.

وتصدى أحمد الرحيلي لرأسية رائعة من عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 45، لتستمر المحاولات دون جدوى، وتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتعادل الرائد والاتحاد سلبيًا.

وفي الشوط الثاني من المباراة، كشر الاتحاد عن أنيابه ليضيف 3 أهداف بواقع هدف من المغربي حمدالله في الدقيقة الستين، ثم هدفين من البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقتين الـ 74 والـ 81.

وبعد نهاية المباراة، حقق الاتحاد أول فوز له في الجولة الأولى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.