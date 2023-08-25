جماهير الاتحاد ترفض صفقة جوستافو جوميز

أبدت جماهير نادي الاتحاد رفضها التام تعاقد إدارة ناديها مع اللاعب الباراجوياني جوستافو جوميز مدافع نادي بالميراس البرازيلي.

جوستافو جوميز

وكان الحساب الرسمي لـ قناة ” الكأس” القطرية عبر منصة ” إكس” ذكر أن الاتحاد توصل لاتفاق مبدئي لضم جوميز صاحب الـ 30 عامًا.

جماهير الاتحاد رفضت الصفقة كونها قالت إن اللاعب الباراجوياني غير معروف وأنه من الأفضل التحرك لضم الإسباني سيرخيو راموس كصفقة انتقال حر وبالمجان، كما اتجهت فئات أخرى من الجماهير إلى أن إمكانيات اللاعب الفنية قليلة ولن تفيد نادي الاتحاد بالفترة المقبلة.

ويلعب جوستافو جوميز مع نادي بالميراس منذ عام 2019 قادمًا من فريق ميلان الإيطالي، كما يلعب مع منتخب باراجواي منذ عام 2013.

العمري مرشح للانتقال إلى الاتحاد

وكان اسم عبدالإله العمري مدافع النصر تردد للانتقال إلى نادي الاتحاد، حيث يرغب اللاعب في الرحيل عن نادي النصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب عبدالإله العمري مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر وهو يجلس على مقاعد البدلاء بعد أن تم استبداله في مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا، حيث رد على صافرات الاستهجان من الجماهير التي كانت ضده.

وكانت بعض من جماهير النصر وجهت صافرات الاستهجان للعمري بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، حيث رد عليهم بتوجيه التحية لهم والتصفيق ثم جلس على دكة البدلاء قائلًا: ” جمهور ما يرحم”.