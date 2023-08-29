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طالبوا بفسخ عقده وضم مدافع أجنبي بدلًا منه

جماهير الاتحاد تنتقد تمسك الإدارة بـ أحمد حجازي

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
جماهير الاتحاد تنتقد تمسك الإدارة بـ أحمد حجازي
المواطن - محمد سمعه

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انتقدت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، تمسك إدارة أنمار الحائلي ببقاء المدافع المصري أحمد حجازي في صفوف الفريق وعدم ضم مدافع أجنبي بدلًا منه بسبب إصابته.

ويُعاني حجازي صاحب الـ 32 عامًا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، حيث كشفت تقارير صحفية أنه سيعود للمشاركة من جديد في مباريات الفريق بداية من يناير المقبل.

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راموس بديل أحمد حجازي

جماهير الاتحاد انتقدت تأخر أنمار الحائلي في حسم صفقة المدافع الأجنبي، حيث طالبوا بالتعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق بالمجان كونه صفقة انتقال حر وقيده بدلًا من حجازي.

ويلعب أحمد حجازي في صفوف نادي الاتحاد منذ عام 2020 قادمًا من فريق وست بروميتش آلبيون الإنجليزي وفاز مع العميد بلقبي دوري روشن والسوبر السعودي في الموسم الماضي 2022/2023.

سيرجيو راموس
راموس

ضم مدافع بالميراس مرفوض

وفي وقت سابق، أبدت جماهير نادي الاتحاد رفضها التام تعاقد إدارة ناديها مع اللاعب الباراجوياني جوستافو جوميز مدافع نادي بالميراس البرازيلي.

وكان الحساب الرسمي لـ قناة ” الكأس” القطرية عبر منصة ” إكس” ذكر أن الاتحاد توصل لاتفاق مبدئي لضم جوميز صاحب الـ 30 عامًا.

جماهير الاتحاد رفضت الصفقة كونها قالت إن اللاعب الباراجوياني غير معروف وأنه من الأفضل التحرك لضم الإسباني سيرخيو راموس كصفقة انتقال حر وبالمجان، كما اتجهت فئات أخرى من الجماهير إلى أن إمكانيات اللاعب الفنية قليلة ولن تفيد نادي الاتحاد بالفترة المقبلة.

ويلعب جوستافو جوميز مع نادي بالميراس منذ عام 2019 قادمًا من فريق ميلان الإيطالي، كما يلعب مع منتخب باراجواي منذ عام 2013.

جوستافو جوميز - الاتحاد
جوستافو جوميز

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