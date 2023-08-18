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لتدعيم صفوف الفريق هذا الصيف

جماهير الاتحاد تُطالب بحسم صفقة غريزمان

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
جماهير الاتحاد تُطالب بحسم صفقة غريزمان
المواطن - فريق التحرير

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تطالب جماهير الاتحاد، إدارة النادي بالتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بمزيد من الصفقات العالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يبدأ التفاوض

وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية، أن نادي الاتحاد يسعى للتعاقد مع غريزمان صاحب الـ32 عامًا، حيث قدم له عرضًا براتب كبير؛ لإقناعه بالانتقال إلى صفوفه ومزاملة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي.

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وأشار موقع “فوت ميركاتو”، إلى أن الاتحاد يسعى للحصول على مساعدة بنزيما، لإقناع مواطنه بالموافقة على العرض، كما أبدت الإدارة استعدادها لدفع الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، والذي يُقدر بـ25 مليون يورو.

غريزمان
اللاعب الفرنسي – المصدر @AntoGriezmann

الجمهور يُطالب بضم غريزمان

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر منصة “إكس”، ليصبح اسم غريزمان ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الجمعة، وطالبوا الإدارة بسرعة حسم الصفقة، وأكدوا أنه سيُشكل ثنائيًا هجوميًا قويًا مع كريم بنزيما.

وعلق مبارك بن سعد، قائلًا: “من حق الاتحادي أن تتحقق امنياته مثل غيره، الجمهور الوحيد اللي طالب في أكثر من لاعبـ ولا واحد منهم جاء لحد الآن.. غريزمان للاتحاد مطلب”.

أنطوان جريزمان -

وقال صالح عبدالله: “مطلب جماهير الاتحاد لتشريف الوطن في بطولة كاس العالم للأندية”، وعلق آخر قائلًا: “يا رب تتم الصفقة”، وكتب جو الاتحادي عن النجم الفرنسي: “مهر العالمية”.

ويُعد غريزمان من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، وشارك معه في 38 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 15 هدفًا، كما قدم 17 تمريرة حاسمة، ويمتد تعاقده حتى عام 2026.

غريزمان
اللاعب الفرنسي – المصدر @AntoGriezmann

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