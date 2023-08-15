جماهير الاتحاد: سنقاطع المدرج

قررت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد مقاطعة المدرجات وعدم حضور مباريات الفريق المقبلة في مختلف البطولات وذلك اعتراضًا على المنشور الأخير لـ أنمار الحائلي رئيس النادي حيث وصفوه بأنه منشور غرضه التقليل من حبهم لناديهم.

ماذا قال رئيس الاتحاد؟

وكانت القصة بدأت عندما كتب الحائلي منشورًا في الساعات الأولى من صباح اليوم قال فيه: “جماهيرنا الغالية خطوة أولى مهمة في مشوار المحافظة على اللقب شكرًا للجهاز الفني والإداري وإخواني اللاعبين على ما قدموه وليبقى الجدول كما هو حتى نهاية المسابقة لابد من وقوفكم كما عودتمونا دائمًا وثقتم بنا وأخذنا الفريق من مرحلة المنافسة على مراكز لا تليق بمكانة هذا النادي العريق حتى تحقيق السوبر والدوري الاستثنائي والوصول للعالمية لم نتقدم بملفنا الانتخابي حتى آخر لحظة لترك المساحة لمن يستطيع أو يرغب حتى آخر ساعة وبعد ذلك تم التعاقد مع اللاعبين، كريم بنزيما، فابينيو، كانتي، جوتا، صالح العمري، سلطان الفرحان”.

وأضاف: ” لا يوجد لاعب محلي (متاح )ويخدم خطط وإستراتيجيات الجهاز التدريبي والفني إلا وتم استقطابه، بالإضافة للنجوم الذين حققوا آمالكم وطموحاتكم أما ما شاهدته من البعض شي يندى له الجبين نكران وجحود للجميع واضح ومشهود ومحاولة إظهار العيوب وتجاهل الإيجابيات والصدام مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدراية والتحريض على مقاطعه المدرج الأول في المملكة وإسقاط النادي من مكانته الحقيقية من بعض ضعفاء النفس الذين يتخفون تحت حسابات وهمية نحذر منهم من سنوات همها الأول والأخير الإضرار بمصلحة النادي لحساباتهم وأهدافهم الشخصية تذكروا الموسم الماضي في نفس التوقيت ماذا حصل وماذا حقق الكيان بعد ذلك”.

وتابع: ” البناء صعب وشاق جدًا والهدم يأتي بين ليلة وضحاها وأخيرًا وليس آخرًا، بسم الله الرحمن الرحيم ” وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم”.

رد فعل جماهير العميد

جماهير الاتحاد اعتبرت منشور الحائلي تقليلًا لحبهم لناديهم وأنه دائمًا لا يستمع إلى نصائح الجماهير، لذلك قرروا مقاطعة مباريات العميد المقبلة حتى تلبية مطالبهم بضم صفقات من العيار الثقيل حيث يرغبون في التعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس والمصري محمد صلاح.

الاتحاد سيواجه الطائي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن موسم 2023/2024، علمًا بأنه فاز في الجولة الأولى على نادي الرائد بثلاثية دون رد.