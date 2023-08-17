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جماهير الاتحاد لـ إدارة أنمار: احسموا صفقة محمد صلاح سريعًا

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
جماهير الاتحاد لـ إدارة أنمار: احسموا صفقة محمد صلاح سريعًا
المواطن - محمد سمعه

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طالبت جماهير نادي الاتحاد من إدارة أنمار الحائلي، سرعة حسم صفقة الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وكانت قناة “الكأس” القطرية قالت: إن صلاح منح الضوء الأخضر لإدارة الاتحاد للتفاوض مع إدارة ليفربول من أجل رحيله إلى دوري روشن السعودي.

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ودشنت جماهير الاتحاد وسمًا في منصة “إكس” بعنوان “حسم صفقة صلاح مطلب”.

 

أزمة بين محمد صلاح وكلوب

وفي وقت سابق، أُثيرت أزمة بين محمد صلاح والمدرب الألماني يورجن كلوب وذلك بعد استبدال صلاح في مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح بدا غاضبًا أثناء خروجه من الملعب ورفض مصافحة المدرب كلوب في المباراة، مما أثار جدل حول وجود أزمة بينهما.

المدرب الألماني علق على الواقعة قائلًا بعد المباراة: “لست متضايقًا من صلاح وأتفهم تمامًا ما فعله، لأنه كان يريد تحقيق رقم قياسي وتسجيل هدف في المباراة الافتتاحية ليكون فعلها للموسم السابع على التوالي، ولكن هذا لا يهمني، أردنا الاستقرار في المباراة وضخ دماء جديدة في الفريق”.

محمد صلاح

وتابع كلوب: “رد فعل صلاح كان طبيعيًّا بالنسبة لي ولو كان أظهر أي رد فعل غير الذي أظهره لكنت شككت في الأمر، ما فعله صلاح طبيعيًّا ولا أشعر بالضيق بسبب تصرفه”.

 

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