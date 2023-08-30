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لتدعيم صفوف الفريق قبل نهاية الميركاتو

جماهير الاتحاد للإدارة: احسموا صفقتي المدافع والجناح

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
جماهير الاتحاد للإدارة: احسموا صفقتي المدافع والجناح
المواطن - فريق التحرير

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طالبت جماهير نادي الاتحاد، الإدارة بحسم صفقتي المدافع والجناح الأيمن، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يفاوض محمد صلاح وراموس

وارتبط اسم العميد خلال الفترة الماضية بالتفاوض مع سيرجيو راموس، حيث يجد منافسة قوية من غلطة سراي التركي، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

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كما تعمل إدارة الاتحاد على حسم صفقة محمد صلاح، وأكدت تقارير أن وفدًا مهمًا من النادي سافر إلى ليفربول، اليوم الأربعاء، أملًا في التعاقد مع النجم المصري، حيث سيتم زيادة العرض كمحاولة لإقناع المسؤولين.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

احسموا صفقتي المدافع والجناح للاتحاد

وأبدت الجماهير استياءها من التأخر في ملف الصفقات، ليصبح هاشتاق احسموا صفقتي المدافع والجناح للاتحاد ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وكتب راكان: ” مطالب الاتحاديين بسيطة.. احسموها”.

وعلق فيصل الشهري، قائلًا: “مطالب جماهير الاتحاد بسيطة … محمد صلاح ارفع السعر وخلص معه!.. سيرجيو راموس لاعب حر وقع معه سنتين وافضلية سنة!

راموس - سيرجيو راموس
راموس – المصدر diariogol

وقال راكان الحارثي: “مطالبة جماهير الاتحاد بسيطة وليست مستحيلة سيرجيو راموس ومحمد صلاح قدومهم سيضيف للفريق إضافة قوية، فممثل الوطن في المونديال: ليس لديه جناح أيمن وقلب دفاع أجنبي وحارس بديل لغروهي وليس لديه دكة”.

وكتب مازن: “حامل لقب الدوري والذي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية بعد (4) أشهر.. ماذا وضعه الآن؟، ليس لديه جناح أيمن، ليس لديه قلب دفاع أجنبي، ليس لديه حارس بديل لغروهي.. ليس لديه دكة”.

وأضاف آخر: “أصعب ميركاتو يعيشه المشجع الاتحادي، صفقتين ننتظرها من أسبوعين تتم والأمل في الله ثم الصندوق يحسمها اليوم برفع العرض لمحمد صلاح ويخلصون مع راموس.. ما عاد فينا صبر والله فرحونا بخبر توقيعهم”.

محمد صلاح وراموس - الاتحاد
تصميم لصلاح وراموس بقميص العميد

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