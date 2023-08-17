Icon

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية Icon وظائف شاغرة لدى المجدوعي القابضة Icon الرياض يتصدر دوري روشن مؤقتًا بالتعادل ضد ضمك Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون Icon وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام Icon وظائف شاغرة في شركة طيران الإمارات Icon مقلد صوت أردوغان بقبضة المخابرات التركية Icon جماهير الاتحاد: لن نحضر السبت Icon بارد ممطر صيفًا عنوان أجواء عسير Icon السويد ترفع تقديرها للتهديدات الإرهابية للمستوى الثاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بسبب منشور سابق لأنمار الحائلي

جماهير الاتحاد: لن نحضر السبت

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
جماهير الاتحاد: لن نحضر السبت
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

دعت فئات عريضة من جماهير الاتحاد لعدم حضور مباراة الفريق بعد غد ضد الطائي في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وذلك بسبب المنشور الأخير للرئيس أنمار الحائلي عبر حسابه على منصة ” إكس” : “.

أنمار الحائلي يعلق

وخرج الحائلي في الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء بمنشور قال فيه: “جماهيرنا الغالية خطوة أولى مهمة في مشوار المحافظة على اللقب شكرًا للجهاز الفني والإداري وإخواني اللاعبين على ما تقدموه وليبقى الجدول كما هو حتى نهاية المسابقة لابد من وقوفكم كما عودتمونا دائمًا وثقتم بنا وأخذنا الفريق من مرحلة المنافسة على مراكز لا تليق بمكانة هذا النادي العريق حتى تحقيق السوبر والدوري الاستثنائي والوصول للعالمية لم نتقدم بملفنا الانتخابي حتى آخر لحظة لترك المساحة لمن يستطيع أو يرغب حتى آخر ساعة وبعد ذلك تم التعاقد مع اللاعبين، كريم بنزيما، فابينيو، كانتي، جوتا، صالح العمري، سلطان الفرحان”.

قد يهمّك أيضاً
إنذار أحمر لـ 4 مناطق: أمطار غزيرة للمساء

إنذار أحمر لـ 4 مناطق: أمطار غزيرة للمساء

نجاة حكومة مودي من فخ حجب الثقة بالهند

نجاة حكومة مودي من فخ حجب الثقة بالهند

وأضاف: ” لا يوجد لاعب محلي (متاح )ويخدم خطط وإستراتيجيات الجهاز التدريبي والفني إلا وتم استقطابه، بالإضافة للنجوم الذين حققوا آمالكم وطموحاتكم أما ما شاهدته من البعض شي يندى له الجبين نكران وجحود للجميع واضح ومشهود ومحاولة إظهار العيوب وتجاهل الإيجابيات والصدام مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدراية والتحريض على مقاطعه المدرج الأول في المملكة وإسقاط النادي من مكانته الحقيقية من بعض ضعفاء النفس الذين يتخفون تحت حسابات وهمية نحذر منهم من سنوات همها الأول والأخير الإضرار بمصلحة النادي لحساباتهم وأهدافهم الشخصية تذكروا الموسم الماضي في نفس التوقيت ماذا حصل وماذا حقق الكيان بعد ذلك”.

وتابع: ” البناء صعب وشاق جدًا والهدم يأتي بين ليلة وضحاها وأخيرًا وليس آخرًا، بسم الله الرحمن الرحيم ” وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم”.

- أنمار الحائلي - تتويج الاتحاد بـ دوري روشن

رد جماهير الاتحاد

واعتبرت جماهير الاتحاد منشور الحائلي تقليلًا من حبهم للعميد، كما أكدوا أنهم لم يبخسوا حق أنمار ومجلس إدارته ولم تقلل من عملهم، لكنها تطلب ضم صفقات قوية حتى يحتل الفريق مركزًا جيدًا في مونديال الأندية ديسمبر المقبل في السعودية، كون الاتحاد لا يمثل نفسه أو جماهيره بل يمثل السعودية كلها في محفل عالمي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة
السعودية اليوم

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة...

السعودية اليوم
روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال
الرياضة

روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال

الرياضة
شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى النصر
الرياضة

شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى...

الرياضة
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%
السوق

تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%

السوق
أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال
الرياضة

أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال

الرياضة
الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بـ 42 مليون ريال
السعودية اليوم

الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في...

السعودية اليوم
تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار
العالم

تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب...

العالم