جماهير الاتحاد: لن نحضر السبت

دعت فئات عريضة من جماهير الاتحاد لعدم حضور مباراة الفريق بعد غد ضد الطائي في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وذلك بسبب المنشور الأخير للرئيس أنمار الحائلي عبر حسابه على منصة ” إكس” : “.

أنمار الحائلي يعلق

وخرج الحائلي في الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء بمنشور قال فيه: “جماهيرنا الغالية خطوة أولى مهمة في مشوار المحافظة على اللقب شكرًا للجهاز الفني والإداري وإخواني اللاعبين على ما تقدموه وليبقى الجدول كما هو حتى نهاية المسابقة لابد من وقوفكم كما عودتمونا دائمًا وثقتم بنا وأخذنا الفريق من مرحلة المنافسة على مراكز لا تليق بمكانة هذا النادي العريق حتى تحقيق السوبر والدوري الاستثنائي والوصول للعالمية لم نتقدم بملفنا الانتخابي حتى آخر لحظة لترك المساحة لمن يستطيع أو يرغب حتى آخر ساعة وبعد ذلك تم التعاقد مع اللاعبين، كريم بنزيما، فابينيو، كانتي، جوتا، صالح العمري، سلطان الفرحان”.

وأضاف: ” لا يوجد لاعب محلي (متاح )ويخدم خطط وإستراتيجيات الجهاز التدريبي والفني إلا وتم استقطابه، بالإضافة للنجوم الذين حققوا آمالكم وطموحاتكم أما ما شاهدته من البعض شي يندى له الجبين نكران وجحود للجميع واضح ومشهود ومحاولة إظهار العيوب وتجاهل الإيجابيات والصدام مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدراية والتحريض على مقاطعه المدرج الأول في المملكة وإسقاط النادي من مكانته الحقيقية من بعض ضعفاء النفس الذين يتخفون تحت حسابات وهمية نحذر منهم من سنوات همها الأول والأخير الإضرار بمصلحة النادي لحساباتهم وأهدافهم الشخصية تذكروا الموسم الماضي في نفس التوقيت ماذا حصل وماذا حقق الكيان بعد ذلك”.

وتابع: ” البناء صعب وشاق جدًا والهدم يأتي بين ليلة وضحاها وأخيرًا وليس آخرًا، بسم الله الرحمن الرحيم ” وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم”.

رد جماهير الاتحاد

واعتبرت جماهير الاتحاد منشور الحائلي تقليلًا من حبهم للعميد، كما أكدوا أنهم لم يبخسوا حق أنمار ومجلس إدارته ولم تقلل من عملهم، لكنها تطلب ضم صفقات قوية حتى يحتل الفريق مركزًا جيدًا في مونديال الأندية ديسمبر المقبل في السعودية، كون الاتحاد لا يمثل نفسه أو جماهيره بل يمثل السعودية كلها في محفل عالمي.