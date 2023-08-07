جماهير الشباب: بيع حسان تمبكتي مرفوض

أعربت جماهير الشباب عن رفضها التام بيع المدافع حسان تمكبتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد اهتمام الهلال والاتحاد بالتعاقد معه.

وعبر منصة ” إكس” دشنت الجماهير وسم ” بيع تمبكتي مرفوض” وذلك في رسالة مباشرة من الجماهير لإدارة خالد الثنيان بعدم بيع تمبكتي خلال الفترة المقبلة.

التجديد لـ حسان تمبكتي هدية لإدارة الثنيان

وكان الإعلامي الرياضي دباس الدوسري أثنى على قرار إدارة خالد البلطان السابقة بالتجديد لـ تمبكتي قبل رحيلهم قائلًا لـ القنوات الرياضية السعودية: ” تبقى في عقد تمبكتي 4 سنوات مع الشباب، والتجديد له أقوى هدية قدمها خالد البلطان للإدارة الحالية”.

وأضاف: ” تحية كبيرة لـ خالد البلطان على تجديد عقد حسان تمبكتي، ووجود اللاعب مع الشباب في الملعب كنز”.

كواليس المطالبة بالتحقيق

وفي وقت سابق، طالب الإعلامي والناقد الرياضي سعود الصرامي، كلًّا من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الاحتراف باتحاد القدم، بفتح تحقيق؛ وذلك بسبب تفاوض أحد الأندية السعودية مع اللاعب حسان تمبكتي رغم سريان عقده مع نادي الشباب.

وكان تمبكتي قال بعد مواجهة الشباب والزمالك المصري في البطولة العربية: “أحد أندية الصندوق قدم لي عرضًا، الله يقدم اللي فيه الخير في الأيام المقبلة”.

وقال سعود الصرامي في برنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية: “أطالب وزارة الرياضة ولجنة الاحتراف والاتحاد السعودي لكرة القدم بفتح تحقيق، اللاعب قال: إنه يملك عرضًا من أحد أندية الصندوق، ألا يعلم هذا النادي أن اللاعب لايزال عقده ساريًا مع نادي الشباب لمدة 4 سنوات ومقابل 10 ملايين ريال في الموسم الواحد وهو أغلى مدافع، يخالف القوانين والأعراف الدولية للتعاقد معه؟!”.

وأضاف الصرامي: “لا يصح أبدًا التأثير على اللاعب لكي يخالف عقده مع النادي والانتقال إلى آخر، يجب فتح تحقيق بالأمر”.

وأثنت جماهير الشباب على تصريحات الصرامي، حيث طالبت بمحاسبة كل من يتفاوض مع اللاعب حسان تمبكتي وعقده لا يزال ساريًا مع الليث.

يذكر أن ناديي الهلال والاتحاد كانا أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع تمبكتي، حيث يريد الهلال ضم نجم الشباب كبديل للمدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، أما الاتحاد فيرغب في ضم اللاعب كبديل للمدافع أحمد حجازي.