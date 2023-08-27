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بعد قرار حل إدارة الثنيان

جماهير الشباب تتمنى عودة خالد البلطان

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
جماهير الشباب تتمنى عودة خالد البلطان
المواطن - فريق التحرير

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أعربت الجماهير الشبابية عن تمنياتها بعودة رئيس النادي السابق، خالد البلطان إلى منصبه مجددًا، بعد قرار وزارة الرياضة بحل مجلس الإدارة الحالي برئاسة خالد الثنيان.

حل إدارة الشباب

وأصدرت وزارة الرياضة، بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، أعلنت من خلاله حل مجلس إدارة نادي الشباب، بعد استقالة 4 من الأعضاء، ذلك جاء استنادًا إلى الفقرة 7 من المادة 36، من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

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وتم تكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد، كما حددت وزارة الرياضة يوم الأحد 10 سبتمبر، موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

خالد الثنيان رئيس الشباب
الثنيان

الجمهور يتمنى عودة خالد البلطان

وتفاعلت الجماهير مع حل الإدارة، ليصبح اسم خالد البلطان ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وكتب الإعلامي عبدالله أحمد الزهراني: “قرار سليم من الوزارة وإن كنت أتمنى تكليف البلطان لخبرته وحنكته الإدارية وقدرته المالية.. رئيس في اليد أفضل من عشرة مرشحين”.

وعلق آخر قائلًا: “خالد البلطان ينتصر من جديد”، وأعاد أحمد عزيز نشر بيان وزارة الرياضة، وتساءل قائلًا: “هل سنرى البلطان مجددًا؟”، وكتب فهد المطيري: “عودة البلطان لرئاسة مهمة لنادي ولدوري السعودي”، وتابع رائد المالكي: “ماني شبابي، لكن البلطان أكثر المخلصين للكيان.. لا تفرطون في أبو الوليد مهما كان”.

خالد البلطان - الشباب
خالد البلطان

وقال آخر: “تحية كبيرة لصناع القرار.. جمهور الليوث، تحية كبيرة لكل ذهبي وقف سدًا منيعًا تجاه كل من تسول له نفسه الإضرار بالشباب، تحية كبيرة للرجل القوي المرزوقي، تحية كبيرة جدًا للرمز القادح خالد البلطان الحمد لله بداية خير بإذن الله.. ويبقى الشباب فوق الجميع”.

وتابع حساب “مع الحق”: “خالد البلطان، نناشدك ونناديك أن ترجع عن قرارك بترك النادي.. غيرتك وحماسك وخبرتك وتفانيك وأخلاقك، النادي بحاجة لهم في هذه الظروف الحالكة.. مع احترامنا لكل الشبابيين المحترمين الآخرين.. عودتك سيكون لها ردة فعل إيجابية قوية أنت أدرى بها وخير من يقدرها.. دمت”.

خالد البلطان
البلطان – المصدر @AlShababSaudiFC

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