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بعد بيع حسان تمبكتي لنادي الهلال

جماهير الشباب تطالب برحيل إدارة خالد الثنيان

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
جماهير الشباب تطالب برحيل إدارة خالد الثنيان
المواطن - محمد سمعه

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طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الشباب، رحيل إدارة خالد الثنيان وذلك بعد التفريط في المدافع حسان تمبكتي لنادي الهلال.

وكان جمهور الشباب حذر إدارة الثنيان من التفريط في تمبكتي وذلك أملًا في المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي.

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ولكن وبعد إعلان إدارة الهلال أمس عن ضم تمبكتي، طالب جمهور الليث عبر منصة ” إكس” برحيل إدارة الثنيان بسبب تفريغها للفريق من عناصره أصحاب الخبرات والكفاءات.

خالد الثنيان ميوله هلالية

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي بسام الدخيل: إن ميول خالد الثنيان رئيس نادي الشباب، الهلالية ساهمت في انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال في صيف العام الحالي.

وتحدث بسام الدخيل قائلًا لـ برنامج “دورينا غير” على قناة السعودية: “ الثنيان رئيس الشباب ميوله هلالية وصديق للكثير من المؤثرين في البيت الهلالي، وربما علاقاته كانت السبب في ذهاب تمبكتي إلى الهلال”.

وأضاف الدخيل: “خالد الثنيان كان قال في اجتماعه مع الأعضاء الذهبيين بنادي الشباب إنه أعطى كلمة لنادي الهلال بأن اللاعب سيكون من نصيبهم، ولهذا هو وفى بالعهد”.

حسان تمبكتي

الشبابيون يعانون

وتابع: “المشجع الشبابي يُعاني مع إدارة الثنيان، المشجع الشبابي يُعاني بسبب إدارة لا تُدرك قيمة النادي، الأوضاع في نادي الشباب لا تسر القريب أو البعيد، ولا يوجد شخص واحد في نادي الشباب يمثل الثنيان”.

حسان هلالي - 1 - حسان تمبكتي

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