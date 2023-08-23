جماهير النصر: بروزوفيتش فوق التقييم

أشادت الجماهير النصراوية، بالمستوى المميز الذي يُقدمه النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش مع الفريق الأول لكرة القدم، متمنية مواصلة تألقه هذا الموسم.

فوز النصر ضد شباب الأهلي

ولعب النصر ضد شباب الأهلي دبي بالأمس، في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليخطف بطاقة التأهل.

الجمهور يُشيد بـ بروزوفيتش

ولعب بروزوفيتش دورًا هامًا في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعدما نجح في تسجيل هدف، وهدد المرمى، وكان الأبرز مع البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي أحرز هدفين.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على منصة “إكس”، صورًا لاحتفال اللاعب بهدفه، وعلق قائلًا: “ما هو تقييمكم لأداء النجم الكرواتي.. مارسيلو بروزوفيتش في ظهوره الأول في المسابقة؟”.

وتفاعلت الجماهير مع حساب دوري أبطال آسيا، وأكدوا أن بروزوفيتش “فوق التقييم” ومن أبرز نجوم النصر، وقال حساب “بطلة العرب”: “لاعب ممتاز جدًا قدم مباراة جميلة”، وكتب عبدالرحمن “فيه فوق الـ10؟”.

وعلق أبو فجر قائلًا: “كثير على النصر”، وكتب آخر: “خارق.. فوق العادة”، وقال محمد العتيبي: “هذا تبارك الله فوق التقييم”، وتابع بدوي: “رهيب”، وأضاف وليد: “فوق التقييم”.