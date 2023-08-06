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سجل الهدف الثاني في شباك الرجاء

جماهير النصر بعد تألق سلطان الغنام: عاد أفضل ظهير سعودي

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
جماهير النصر بعد تألق سلطان الغنام: عاد أفضل ظهير سعودي
المواطن - محمد سمعه

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أشادت جماهير نادي النصر بالأداء المميز للاعب سلطان الغنام خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والرجاء البيضاوي المغربي في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وقدم الغنام كرات عرضية مميزة، كما نجح في تسجيل الهدف الثاني لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 28 من تصويبة قوية في الشوط الأول.

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سلطان الغنام يعود لتألقه 

وعبر موقع ” إكس” أعربت فئات عريضة من جماهير النصر عن سعادتها بتألق الغنام حيث قالوا عنه : ” لقد عاد أفضل ظهير سعودي”.

ويسعى أصفر الرياض للفوز على الرجاء لمواجهة الشرطة العراقي في دور نصف النهائي، حيث تأهل الشرطة على حساب فريق السد القطري أمس بنتيجة 4-2.

سلطان الغنام - النصر والرجاء

النصر والرجاء

وفي الشوط الأول من مباراة النصر والرجاء، سجل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة الـ 18 ثم بعدها بـ 10 دقائق أضاف الغنام الهدف الثاني.

وسجل سيكو فوفانا الهدف عند الدقيقة 37 برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من أليكس تيليس، واستمرت المحاولات للتسجيل، قبل أن يسجل عبدالله مادو هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر ضد الرجاء بنتيجة 3\1.

سلطان الغنام - النصر والرجاء

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