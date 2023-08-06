جماهير النصر بعد تألق سلطان الغنام: عاد أفضل ظهير سعودي “المواطن” توثق الحضور الجماهيري في مباراة النصر ضد الرجاء ضبط 508 دراجات آلية مخالفة بعدة مناطق كريستيانو رونالدو ينتزع آهات جماهير النصر باحتفاليته المميزة 21 جامعة تقر نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445 بنك المنشآت الصغيرة يطلق مبادرة تمويلك بيومين تقنية طريف تفتح باب القبول المباشر لعدد من التخصصات النيابة العامة تعيد التذكير بجريمة التحرش وعقوبتها النصر يتقدم على الرجاء بثلاثية في الشوط الأول تنفيذ حكم حد الحرابة بمواطنين قتلا مقيمًا دهسًا وسرقا متعلقاته بالرياض
أشادت جماهير نادي النصر بالأداء المميز للاعب سلطان الغنام خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والرجاء البيضاوي المغربي في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.
وقدم الغنام كرات عرضية مميزة، كما نجح في تسجيل الهدف الثاني لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 28 من تصويبة قوية في الشوط الأول.
وعبر موقع ” إكس” أعربت فئات عريضة من جماهير النصر عن سعادتها بتألق الغنام حيث قالوا عنه : ” لقد عاد أفضل ظهير سعودي”.
ويسعى أصفر الرياض للفوز على الرجاء لمواجهة الشرطة العراقي في دور نصف النهائي، حيث تأهل الشرطة على حساب فريق السد القطري أمس بنتيجة 4-2.
وفي الشوط الأول من مباراة النصر والرجاء، سجل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة الـ 18 ثم بعدها بـ 10 دقائق أضاف الغنام الهدف الثاني.
وسجل سيكو فوفانا الهدف عند الدقيقة 37 برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من أليكس تيليس، واستمرت المحاولات للتسجيل، قبل أن يسجل عبدالله مادو هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر ضد الرجاء بنتيجة 3\1.
سلطان الغنام يضيف ثاني أهداف النصر⚽️🔥#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/G4wjYvx5yf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023