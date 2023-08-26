جماهير النصر ترفض إقالة لويس كاسترو

رفضت جماهير نادي النصر المطالب التي انتشرت مؤخرًا بإقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، وذلك بعد تعثر النصر في أول جولتين في دوري روشن موسم 2023/2024.

النصراويون يدافعون عن لويس كاسترو

وكان النصر خسر أول مباراتين ضد فريقي الاتفاق والتعاون، ثم حقق أول فوز له في الدوري أمس على حساب الفتح بخماسية دون رد.

وطالبت جماهير النصر عبر منصة ” إكس”، إدارة مسلي آل معمر بعدم الاستماع إلى جماهير من أندية أخرى تطالب برحيل لويس كاسترو بسبب رغبتهم في رؤية النصر غير مستقر، كما أكدت جماهير الأصفر على أن كاسترو يسير بشكل مميز مع لاعبي النصر.

وفي الشوط الأول من مباراة الفتح، سجل أصفر الرياض هدفيه عبر كل من السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 27 والـ 38.

ملخص مباراة النصر والفتح

وفي الشوط الثاني، واصل أصفر الرياض إبداعه ليسجل 3 أهداف بواقع هدفين من رونالدو في الدقيقتين الـ 55 والـ 96، بينما سجل ساديو ماني هدفًا ثانيًا له في الدقيقة الـ 82.

وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 3 نقاط محققًا أول فوز في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024، بينما تجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط.

ويستعد النصر لمواجهة فريق الشباب في ديربي الرياض مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دوري روشن، حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأول بارك.