جماهير النصر ترفض إقالة لويس كاسترو 5 آلاف ريال غرامة عدم وجود مسجد في محطات الوقود المجلس العسكري في النيجر يهدد بطرد السفير الفرنسي بـ القوة التعادل الإيجابي عنوان مباراة آرسنال ضد فولهام 4 أسباب وراء انضمام نجوم الدوريات الأوروبية لـ الدوري السعودي توقعات بتركز الأمطار على مرتفعات 4 مناطق غدًا السديس: نقلة نوعية لتعزيز مهام شؤون الأئمة زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في البوسنة: عالجوها بالملح فوز بشق الأنفس لـ مان يونايتد ضد نوتينغهام فورست فلكية جدة: جمال جوهرة النظام الشمسي تقابل كوكب زحل غدًا
رفضت جماهير نادي النصر المطالب التي انتشرت مؤخرًا بإقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، وذلك بعد تعثر النصر في أول جولتين في دوري روشن موسم 2023/2024.
وكان النصر خسر أول مباراتين ضد فريقي الاتفاق والتعاون، ثم حقق أول فوز له في الدوري أمس على حساب الفتح بخماسية دون رد.
وطالبت جماهير النصر عبر منصة ” إكس”، إدارة مسلي آل معمر بعدم الاستماع إلى جماهير من أندية أخرى تطالب برحيل لويس كاسترو بسبب رغبتهم في رؤية النصر غير مستقر، كما أكدت جماهير الأصفر على أن كاسترو يسير بشكل مميز مع لاعبي النصر.
وفي الشوط الأول من مباراة الفتح، سجل أصفر الرياض هدفيه عبر كل من السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 27 والـ 38.
وفي الشوط الثاني، واصل أصفر الرياض إبداعه ليسجل 3 أهداف بواقع هدفين من رونالدو في الدقيقتين الـ 55 والـ 96، بينما سجل ساديو ماني هدفًا ثانيًا له في الدقيقة الـ 82.
وبعد المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 3 نقاط محققًا أول فوز في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024، بينما تجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط.
ويستعد النصر لمواجهة فريق الشباب في ديربي الرياض مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دوري روشن، حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأول بارك.