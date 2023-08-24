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جماهير النصر تطالب بضم الغاني محمد قدوس

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
جماهير النصر تطالب بضم الغاني محمد قدوس
المواطن - محمد سمعه

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طالبت جماهير نادي النصر، إدارة مسلي آل معمر بالتحرك والتعاقد مع الغاني محمد قدوس نجم الفريق الكروي الأول بنادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

محمد قدوس

وكان قدوس صاحب الـ 23 سنة انضم لنادي أياكس في عام 2020 قادمًا من نورتشيلاند الدنماركي.

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وطالبت جماهير النصر عبر منصة “إكس” بالتحرك والتعاقد مع قدوس لدعم مركز الجناح في صفوف الفريق الكروي الأول بالنصر.

وكان محمد قدوس شارك مع منتخب غانا في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر وسجل هدفين في شباك منتخب كوريا الجنوبية في البطولة.

قدوس - أياكس - 2

وفي وقت سابق، نجح نادي النصر اليوم في الإعلان الرسمي عن تعاقده مع اللاعب الإسباني إيمريك لابورت قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاءت الصفقة لتدعيم الصفوف الدفاعية للفريق وذلك بعد ارتكاب مدافعي النصر أخطاءً في المباريات الأخيرة لأصفر الرياض وكان منها مباراة شباب الأهلي دبي أول أمس في دوري أبطال آسيا.

أول اللاعبين المتوقع رحيلهم عن الفريق، سيكون المدافع عبدالإله العمري بعد توجيه صافرات استهجان له في مباراة شباب الأهلي أثناء تبديله، كما أن بعض التقارير كشفت أن اللاعب طلب من إدارة مسلي آل معمر السماح له بالرحيل قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام من نادي الاتحاد بضمه.

وأعلن نادي النصر، اليوم الخميس، عن تعاقده مع إيمريك لابورت صاحب الـ29 عامًا، لمدة 3 مواسم، ومثل العالمي في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي، أحمد الغامدي.

وكان النصر قد أعلن عن الصفقة، حيث نشر مقطع فيديو؛ وظهر اللاعب الإسباني في نهايته، وهو يجلس في مدرجات ملعب “الأول بارك” في الرياض، وقال: “هيا يا شباب.. إنه سهل جدًّا، لابورت هنا”.

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