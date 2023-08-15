جماهير النصر تطلب ضم دي بروين رغم إصابته

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، تحرك إدارة مسلي آل معمر والتعاقد مع اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

مدة غياب دي بروين

ويعاني اللاعب البلجيكي حاليًا من الإصابة التي تعرض لها في مباراة مان سيتي وبيرنلي يوم الجمعة الماضية في الدوري الإنجليزي، حيث سيغيب على إثرها لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر بحسب ما ذكره المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ورغم مدة الإصابة لكن جماهير النصر طلبت عبر منصة ” إكس” من إدارة آل معمر التحرك وضم النجم البلجيكي.

ويلعب النجم البلجيكي صاحب الـ 32 عامًا مع فريق مانشستر سيتي منذ عام 2015 قادمًا من نادي فولفسبورغ الألماني.

ألقاب النجم البلجيكي مع مانشستر سيتي

وحقق دي بروين مع السيتي 14 لقبًا وهي ” 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي، لقبان في كأس إنجلترا، 5 ألقاب في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، لقب في الدرع الخيرية، لقب وحيد في دوري أبطال أوروبا”.

وكان النصر نجح حتى الآن في ضم كل من الكرواتي بروزوفيتش والبرازيلي أليكس تيليس والإيفواري سيكو فوفانا والسنغالي ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن نادي النصر كان خسر بالأمس ضد نادي الاتفاق في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي بنتيجة 2-1.

وكان النصر فاز يوم السبت الماضي على الهلال بنتيجة 2-1 حاصدًا لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.