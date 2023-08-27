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جماهير النصر: رحيل تاليسكا في مصلحة نادينا

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
جماهير النصر: رحيل تاليسكا في مصلحة نادينا
المواطن - فريق التحرير

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أبدت فئات عريضة من جماهير نادي النصر عدم ممانعتها رحيل النجم البرازيلي تاليسكا عن صفوف أصفر الرياض وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطالبت جماهير النصر بالتفريط في النجم البرازيلي وضم لاعب أجنبي بدلًا منه من العيار الثقيل.

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ويلعب النجم البرازيلي مع نادي النصر منذ عام 2021 قادمًا من صفوف فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني.

النصر ضد التعاون - دوري روشن - تاليسكا

عرض تركي لـ تاليسكا

ورغم أن اللاعب البرازيلي جدد عقده مع النصر حتى 2026 مؤخرًا، لكن الإعلامي الرياضي علي المرشود والمقرب من نادي النصر كشف أن اللاعب البرازيلي لديه عروض للرحيل مثل عرض من نادي بيشكتاش التركي لكنه لم يصنف بالعرض الرسمي بعد، كما أن تقارير أخرى كشفت أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو طلب مغادرة اللاعب البرازيلي لضم مدافع أجنبي بدلًا منه.

 

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