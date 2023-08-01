26 مخالفًا بقبضة الأمن البيئي لإشعالهم النار في السودة ضبط مقيمين استغلا الرواسب في تبوك أمير الشرقية: 911 جاهز لتلبية النداء وتعاون المواطنين مطلب سكوتر لمراقبة الأسواق بوسط الدمام تحذير من رسالة متداولة على واتساب جماهير النصر عن بروزوفيتش : نملك موسيقارًا في خط الوسط فتح بوابات سد وادي رابغ لمدة 29 يومًا جامعة الأمير سلطان تعلن عن وظائف بعدة تخصصات رقم قياسي جديد لـ كريستيانو رونالدو بعد هدفه ضد الاتحاد المنستيري مباشرة 166 بلاغًا ضد برامج التعليم والتدريب الإلكتروني
أثنت فئات عريضة من جماهير نادي النصر على الأداء المتميز الذي ظهر به اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في مباراة النصر والاتحاد المنستيري التونسي أمس في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وقال الناقد الرياضي علي المرشود عبر حسابه في “تويتر” : ” النصر يستحق مثل هذا النجم الكبير، ماشاء الله تبارك الله”.
أما نور صبري حارس مرمى منتخب العراق السابق فقال لـ قناة SSC : ” يا تدفع ملايين وتجيب لاعب مثل بروزوفيتش أو لا تدفع”.
وكان النجم الكرواتي تحدث بعد مباراة النصر والاتحاد المنستيري قائلًا: ” هذه طريقة لعبي أحب استلام الكرة وتحريك الفريق”.
وحقق اللاعب الكرواتي 110 تمريرات صحيحة في مباراة الاتحاد المنستيري بنسبة نجاح 85%، أما الإيفواري سيكو فوفانا في خط الوسط فقدم 97 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 92%.
وخلال مباراة أمس، سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الوحيد لـ أصفر الرياض في مباراة الاتحاد المنستيري ضد النصر في الدقيقة الـ 42 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل نادي الاتحاد المنستيري هدف التعادل عبر اللاعب علي لاجامي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 65.
وسجل الفريق التونسي هدفًا ثانيًا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
وعاد بعدها النصر ليسجل الهدف الثاني عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 74، بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلطان الغنام.
ومن ضربة رأسية نجح اللاعب عبدالإله العمري في إحراز الهدف الثالث لـ النصر من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 87.
وفي الدقيقة الـ 90 سجل اللاعب عبدالعزيز العليوة الهدف الرابع لأصفر الرياض بعد تمريرة متقنة من تاليسكا.
وبعد الفوز في مباراة المنستيري ضد النصر، أصبح رصيد النصر 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما ودع فريق الاتحاد المنستيري البطولة بدون أي رصيد من النقاط.
🎙بروزوفيتش لاعب #النصر :
في المباراة الأولى؛ لم نكن مستعدين بسبب الإرهاق واليوم عدنا للمستوى
#الاتحاد_المنستيري_النصر#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/cbYZTeVw0Q
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 31, 2023