Icon

26 مخالفًا بقبضة الأمن البيئي لإشعالهم النار في السودة Icon ضبط مقيمين استغلا الرواسب في تبوك Icon أمير الشرقية: 911 جاهز لتلبية النداء وتعاون المواطنين مطلب Icon سكوتر لمراقبة الأسواق بوسط الدمام Icon تحذير من رسالة متداولة على واتساب Icon جماهير النصر عن بروزوفيتش : نملك موسيقارًا في خط الوسط Icon فتح بوابات سد وادي رابغ لمدة 29 يومًا Icon جامعة الأمير سلطان تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon رقم قياسي جديد لـ كريستيانو رونالدو بعد هدفه ضد الاتحاد المنستيري Icon مباشرة 166 بلاغًا ضد برامج التعليم والتدريب الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه في مباراة الاتحاد المنستيري

جماهير النصر عن بروزوفيتش : نملك موسيقارًا في خط الوسط

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ مساءً
جماهير النصر عن بروزوفيتش : نملك موسيقارًا في خط الوسط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثنت فئات عريضة من جماهير نادي النصر على الأداء المتميز الذي ظهر به اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في مباراة النصر والاتحاد المنستيري التونسي أمس في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال الناقد الرياضي علي المرشود عبر حسابه في “تويتر” : ” النصر يستحق مثل هذا النجم الكبير، ماشاء الله تبارك الله”.

قد يهمّك أيضاً
أول ظهور لقائد الدعم السريع منذ أشهر بين عناصره

أول ظهور لقائد الدعم السريع منذ أشهر بين عناصره

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر في ضحايا الحرائق

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر في ضحايا الحرائق

أما نور صبري حارس مرمى منتخب العراق السابق فقال لـ قناة SSC : ” يا تدفع ملايين وتجيب لاعب مثل بروزوفيتش أو لا تدفع”.

بروزوفيتش يكشف طبيعة لعبه

وكان النجم الكرواتي تحدث بعد مباراة النصر والاتحاد المنستيري قائلًا: ” هذه طريقة لعبي أحب استلام الكرة وتحريك الفريق”.

وحقق اللاعب الكرواتي 110 تمريرات صحيحة في مباراة الاتحاد المنستيري بنسبة نجاح 85%، أما الإيفواري سيكو فوفانا في خط الوسط فقدم 97 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 92%.

بروزوفيتش - النصر والاتحاد المنستيري

ملخص مباراة النصر والاتحاد المنستيري

وخلال مباراة أمس، سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الوحيد لـ أصفر الرياض في مباراة الاتحاد المنستيري ضد النصر في الدقيقة الـ 42 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الاتحاد المنستيري هدف التعادل عبر اللاعب علي لاجامي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 65.

وسجل الفريق التونسي هدفًا ثانيًا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وعاد بعدها النصر ليسجل الهدف الثاني عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 74، بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلطان الغنام.

ومن ضربة رأسية نجح اللاعب عبدالإله العمري في إحراز الهدف الثالث لـ النصر من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 87.

وفي الدقيقة الـ 90 سجل اللاعب عبدالعزيز العليوة الهدف الرابع لأصفر الرياض بعد تمريرة متقنة من تاليسكا.

وبعد الفوز في مباراة المنستيري ضد النصر، أصبح رصيد النصر 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما ودع فريق الاتحاد المنستيري البطولة بدون أي رصيد من النقاط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم