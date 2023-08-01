جماهير النصر عن بروزوفيتش : نملك موسيقارًا في خط الوسط

أثنت فئات عريضة من جماهير نادي النصر على الأداء المتميز الذي ظهر به اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في مباراة النصر والاتحاد المنستيري التونسي أمس في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال الناقد الرياضي علي المرشود عبر حسابه في “تويتر” : ” النصر يستحق مثل هذا النجم الكبير، ماشاء الله تبارك الله”.

أما نور صبري حارس مرمى منتخب العراق السابق فقال لـ قناة SSC : ” يا تدفع ملايين وتجيب لاعب مثل بروزوفيتش أو لا تدفع”.

بروزوفيتش يكشف طبيعة لعبه

وكان النجم الكرواتي تحدث بعد مباراة النصر والاتحاد المنستيري قائلًا: ” هذه طريقة لعبي أحب استلام الكرة وتحريك الفريق”.

وحقق اللاعب الكرواتي 110 تمريرات صحيحة في مباراة الاتحاد المنستيري بنسبة نجاح 85%، أما الإيفواري سيكو فوفانا في خط الوسط فقدم 97 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 92%.

ملخص مباراة النصر والاتحاد المنستيري

وخلال مباراة أمس، سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الوحيد لـ أصفر الرياض في مباراة الاتحاد المنستيري ضد النصر في الدقيقة الـ 42 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الاتحاد المنستيري هدف التعادل عبر اللاعب علي لاجامي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 65.

وسجل الفريق التونسي هدفًا ثانيًا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وعاد بعدها النصر ليسجل الهدف الثاني عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 74، بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلطان الغنام.

ومن ضربة رأسية نجح اللاعب عبدالإله العمري في إحراز الهدف الثالث لـ النصر من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 87.

وفي الدقيقة الـ 90 سجل اللاعب عبدالعزيز العليوة الهدف الرابع لأصفر الرياض بعد تمريرة متقنة من تاليسكا.

وبعد الفوز في مباراة المنستيري ضد النصر، أصبح رصيد النصر 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما ودع فريق الاتحاد المنستيري البطولة بدون أي رصيد من النقاط.