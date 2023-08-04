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جماهير الهلال تنتقد سالم الدوسري بسبب تصريحه .. ماذا قال ؟

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
جماهير الهلال تنتقد سالم الدوسري بسبب تصريحه .. ماذا قال ؟
المواطن - محمد سمعه

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انتقدت فئات عريضة من جماهير الهلال، اللاعب سالم الدوسري، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عن دعم لاعبي الأزرق بعد سلسلة من الانتقادات تعرضوا لها بسبب الأداء في مباراتي أهلي طرابلس الليبي والسد القطري في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

تعليق سالم الدوسري

وكان الدوسري قال مؤخرًا: “لست مثل محرك السيارة ومن الطبيعي هبوط مستواي، يجب على الجماهير دعم اللاعبين”.

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وأكدت الجماهير على أنه يجب على الدوسري التركيز في الملعب وليس إطلاق تصريحات تثير استفزازهم، مضيفين أن اللاعب في الـ3 مباريات لـ الهلال التي خاضهم في دور المجموعات لم يظهر بأفضل حال حتى يطلب دعم الجماهير.

كما انتقدت الجماهير الوزن الزائد الذي يُعاني منه سالم الدوسري وتسبب في إبطاء حركته في أرض الملعب.

سالم الدوسري - الهلال والوداد

ملخص مباراة الهلال والوداد

وفي مباراة الهلال والوداد المغربي، كان الزعيم ضمن تأهله لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، حيث بدأت المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، حيث ضغط الأزرق بقوة، أملًا في هز الشباك سريعًا.

وواصل الزعيم ضغطه، وكاد أن يسجل الهدف الأول عند الدقيقة 19، بعد عرضية مميزة من عبدالله الحمدان، إلا أن تسديدة ميشيل ديلغادو أبعدها حارس المرمى، لتتحول إلى ركلة ركنية.

ورد الفريق المغربي، بهجمة عن طريق زهير المترجي، ولكن عبدالله المعيوف تصدى لها عند الدقيقة 27، قبل أن يحتسب الحكم تسلل، ليواصل الفريقان محاولاتهما في مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي.

وكاد الزعيم أن يفض اشتباك التعادل السلبي برأسية سافيتش عند الدقيقة 31، إلا أن القائم تصدى لكرته، قبل أن ينجح في هز الشباك عند الدقيقة 40، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الهلال ضد الوداد الرياضي بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الزعيم بقوة، وحصل لاعب الوداد على بطاقة صفراء عند الدقيقة 47 بعد تدخل قوي على سالم الدوسري، وسجل الفريق المغربي هدف التعادل عند الدقيقة 55، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وتمكن زكريا دراوي من تسجيل التعادل عند الدقيقة 64 من تسديدة قوية، إلا أن روبن نيفيز أحرز التقدم بعد دقيقتين، لتشتعل المواجهة أملًا في إحراز هدف آخر، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الهلال ضد الوداد الرياضي بنتيجة 2/ 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل وصافة المجموعة الثانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، فيما تجمد رصيد الوداد عند نقطتين في المركز الأخير.

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